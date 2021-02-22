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CHP medyası karıştı!

CHP'ye yakın televizyon kanalı Halk TV'nin internet sitesinde çalışan Ali Isıyel, Batuhan Batan ve Fırat Yeşilçınar kanalın patronu Cafer Mahiroğlu tarafından kovuldu. Kanalda görev yapan hukukçu Feyza Altun'un da işten çıkarıldığı söylendi. Öte yandan kovulan kişilerin Olay TV'den haber aldıkları için işten çıkarıldığı ve Mahiroğlu'nun gazetecileri şoförü ile tehdit ettiği ifade edildi.",

Güncel / 22 Şubat 2021 Pazartesi 17:40
CHP medyası karıştı!

Superhaber.tv'de yer alan habere göre; Halktv.com.tr' de görev yapan Fırat Yeşilçınar, Ali Isıyel ve Batuhan Batan pandemi döneminde işten çıkarma yasağı olması nedeniyle kanalın patronu Cafer Mahiroğlu tarafından ücretsiz izne çıkarıldı.

İddialara göre Mahiroğlu, gazetecileri sadece işten çıkarmakla kalmadı, koruma ve şoförlüğünü yapan kişi tarafından tehdit de etti. Mahiroğlu'nun şoförünün, işten çıkarılan gazetecilerin üzerine yürüdüğü öne sürüldü.

KONUNUN DETAYLARI CLUBHOUSE&#039;DA DEŞİFRE OLDU

Konuyla ilgili Clubhouse&#039;da yapılan sohbette ilginç detaylar ortaya çıktı. Halk TV&#039;de büyük tasviyenin yaşandığı iddia edilirken, kanalda görev yapan CHP'li hukukçu Feyza Altun'un da görevine son verildiği belirtildi.

'MAFYA MISINIZ ŞOFÖRÜNÜZÜ GÖNDERİYORSUNUZ'

Özgürüz Radyo'dan Onur Öncü, 'Mafya mısınız şoförünüzü gönderiyorsunuz' diyerek tepkisini dile getirdi.İşten çıkarılan kişilerden olan moderatör Fırat Yeşilçınar ise halktv.com.tr'nin Genel Yayın Yönetmeni Hakan Çelenk'in T24, Duvar, Medyascope ve Tele1 ile ilişkili olduğunu söyledi.

Duvar, giren bir haberle ilgili arayıp; 'Yayından kaldır' diyebilir. Buradaki blokaj önemli. İstedikleri kadar kapatsınlar 'Clubhouse'da yayın yapabiliryorum.' ifadesini kullanan Yeşilçınar, sözlerini şöyle sürdürdü:'Muhalif medya oturacak bunu haberleştirecek o zaman ana akım bunu nasıl görürse... Olsun ister CHP üzerinden ister Halk TV üzerinden görsün...'

HALK TV'DEN OLAY TV'YE SANSÜR

Yeşilçınar, sözlerinin devamında Halk TV'nin Olay TV'ye sansür uyguladığını öne sürdü; 'Nasıl sen Olay TV'den haber alırsın' şeklinde tepki gördüğünü söyleyen Yeşilçınar Olay TV'ye sansür uyguluyorsun ama CHP' den fonlanan bir kanalsın...' dedi.

'MUHALEFET HABERLERİ İLE İLGİLİ SANSÜRE UĞRADIK' 

Kovulan diğer çalışan Isıyel ise Olay TV ile Halk TV arasındaki rekabete ilişkin bir bilgisinin olmadığını belirterek şunları söyledi:"İktidar haberleri ile ilgili değil, muhalefet haberleri ile ilgili sansüre uğradık. Geçen hafta Kadıköy işçilerinin haberini yaptım ama pasifte duruyor sansür geldi. Maltepe' deki grevi gördürmediler. bugün Ataşehir' de grev başladı onu gördürmediler. Biz burada CHP ve muhalefet partileriyle ilgili sansüre uğruyorduk.

KAFTANCIOĞLU YAYINA KATILMAKTAN KAÇINDI

Öte yandan Yeşilçınar, İBB'den gelen bir telefonla haberlerinin kaldırıldığını belirtirken CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu iddiaları sadece dinlemekle yetindi.Kaftancıoğlu, moderatör Yeşilçınar'ın davetine kayıtsız kaldı ve kendisine sorulan ısrarlı soruları yanıtsız bıraktı.

Moderatör

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