Başkan Erdoğan, bugün İzmir'e gidiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün İzmir'e gidiyor.



Başkan Erdoğan'ın yoğun geçmesi planlanan İzmir programında; ilk olarak saat 14.00'te Halkapınar Spor Salonu'nda yapılacak AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin tek aday olacağı AK Parti İzmir 7. Olağan Kongresi'ne katılacağı bildirildi.



Erdoğan ardından geçen 30 Ekim'de İzmir'i vuran 6.6 büyüklüğündeki depremde evleri yıkılan depremzedeler için TOKİ tarafından Bayraklı ilçesinde yapılacak konutların temel atma töreninde bulunacak.



Son olarak da Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde yapılacak "Göç: Önümüzdeki Yirmi Yılın Projeksiyonu ve Ötesi" konulu konferansa katılacak.