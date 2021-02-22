ALES soruları ve cevapları yayımlandı!

ALES soruları ve cevapları erişime açıldı. Ertelenen 2020 ALES/2 oturumu 21 Şubat tarihinde merkezi olarak düzenlendi. Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 22 Şubat 2021 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilecekler.



ALES SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI



21 Şubat 2021 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2020-ALES/2) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.



Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 22 Şubat 2021 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir





