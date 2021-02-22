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ABD'ye arka arkaya roketli saldırılar!

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin de bulunduğu Yeşil Bölge'ye 4 adet katyuşa roketi düştü. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Güncel / 22 Şubat 2021 Pazartesi 20:46
ABD'ye arka arkaya roketli saldırılar!

Irak'ta roketli saldırılar devam ediyor. Başkent Bağdat'ta içinde ABD Büyükelçiliği, yabancı misyonlar ile hükümet konaklarının yer aldığı korunaklı Yeşil Bölge'ye roketli saldırı düzenlendi.

4 ADET KATYUŞA FÜZESİ DÜŞTÜ

Iraklı güvenlik yetkilileri, Yeşil Bölge'ye 4 adet Katyuşa roketinin düştüğünü belirtti. Roketlerin birinin bölgede bulunan Irak Milli Güvenlik Binası ile bir otoparkın yakınına düştüğü belirtildi. Bölgede bulunan bazı araçların da hasar gördüğü saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞ, 7 KİŞİ DE YARALANMIŞTI

Irak'ta 15 Şubat'ta Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarında bulunan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine roketli saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. 20 Şubat'ta ise Selahaddin ilinde bulunan Beled Askeri Hava Üssü'ne roketli saldırı düzenlenmişti.

Öte yandan, Şii milis liderleri de ABD'nin Irak'taki askeri varlığına karşı açıklamalarda bulunuyor.

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