ABD yasta! Bayraklar yarıya indirildi!

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, 500 bin Amerikalının Covid-19 sonucu ölümü nedeniyle Başkan Joe Biden'ın tüm federal binalardaki bayrakların yarıya inmesi yolunda talimat vereceğini duyurdu. İlerleyen saatlerde Başkan Joe Biden ve First Lady Jill Biden ile Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile eşinin 500 bin vefatın dönüm noktası için anma törenine katılacağı açıklandı.



HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 500 BİNİ GEÇTİ



ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1405 artarak 511 bin 302'ye çıktı.



EN FAZLA VAKA VE ÖLÜM CALİFORNİA'DA



"Worldometers" internet sitesine göre, California 3 milyon 517 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 604 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 868 binden fazla vakayla Florida izliyor. Kovid-19'a bağlı can kayıplarında da 49 bin 315 ölümle California birinci sırada bulunuyor.