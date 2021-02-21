USD (Alış - Satış) : 6,96 - 6,97 EURO (Alış - Satış) : 8,44 - 8,46

Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi! AKINCI TİHA hava savunması da yapabilecek

Türkiye'nin savunma sanayii alanında son yıllarda kaydettiği başarı sadece ülkemiz değil dünya tarafından da büyük merakla takip ediliyor. Son olarak Azerbaycan'ın Ermenistan karşısında aldığı zaferde Türk SİHA'larının etkisi dünya basını tarafından da dile getirilmişti. Son dakika açıklamalarında bulunan BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar AKINCI TİHA hakkında müjdeyi verdi. İlk etapta 6 adet AKINCI TİHA'nın güvenlik güçlerine teslim edileceğini belirten Bayraktar, "AKINCI TİHA hava savunması yapabilecek kapasiteye sahip" dedi. İşte bu kritik haberin ayrıntıları ve diğer detaylar...

Teknoloji / 21 Şubat 2021 Pazar 11:09
Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi! AKINCI TİHA hava savunması da yapabilecek

Türkiye'nin savunma sanayisinde attığı adımlar ses getirmeye devam ediyor. Bu noktadaki başarının altında imzası olan isimlerden BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar AKINCI TİHA hakkındaki son gelişmeleri tüm detaylarıyla anlattı. Bayraktar, 'AKINCI TİHA, ülkemizin her bir noktasında hava-hava devriyesi yaparak hava savunması yapabilecek kabiliyete sahiptir' ifadelerini kullandı.

AKINCI TİHA HAVA SAVUNMASI YAPABİLECEK KAPASİTEYE SAHİP

Bayraktar AKINCI TİHA'nın kabiliyetleri anlatan BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, AKINCI TİHA'nın hava savunması yapabileceğini ve 6 adet Bayraktar AKINCI TİHA'nın güvenlik güçlerimize teslim edileceğini vurguladı.

'Bölgemiz siyasi istikrarsızlıkların, iç savaşların ve ülkeler arası çekişmelerin sıkça yaşandığı bir bölge. Güney sınırımızda büyük bir bilinmezliğe doğru ilerleyen Suriye İç Savaşı devam ediyor.

'HAVA SAVUNMASININ ÖNEMİNİ İFADE ETMEK YANLIŞ OLMAZ'

Hemen yanında hala çatışmaların eksik olmadığı ve ülkemize terörist girişlerinin en yoğun olduğu Irak, doğu sınırımızda ise yoğun biçimde silahlanmaya devam eden İran bulunuyor. Öte yandan kuzeydoğuda Azerbaycan-Ermenistan gerilimleri nedeniyle de hala sorunlar yaşıyoruz.

Özellikle sondaj faaliyetleri sebebiyle Doğu Akdeniz'de ve Ege'de sorunlar yaşanan, deniz yetki alanları ve hava sahası konusunda aramızda çıkar çatışmaları mevcut olan Yunanistan'ın olduğunu düşündüğümüzde hava sahamızı korumanın ne kadar büyük bir önem arz ettiğini ifade etmek pek de yanlış olmaz.

Hava Kuvvetlerimiz özellikle Suriye Devleti tarafından RF-4E tipi keşif uçağımızın düşürülüp pilotlarımızın şehit edilmesinin ardından Suriye sınırında CAP adı verilen devriye uçuşlarını yoğun bir şekilde gerçekleştirmeye başladı.

'HAVA KUVVETLERİNİN ELİNİ RAHATLATACAK'

Peki, bu ne demek oluyor derseniz, günün hemen her saatinde gökyüzünde hava sahamızı koruyan F-16 savaş uçaklarımızın olduğu anlamına geliyor diyebilirim. Hem bakım ve idame maliyetlerinin çok yüksek olması, gerek havada kalış sürelerinin düşük olması gerekse insan faktörünün büyük bir etken olması sebebiyle insansız hava araçlarının bu devriye görevlerini gerçekleştirerek Hava Kuvvetlerimizin elini rahatlatacağını söyleyebilirim.

F-16 savaş uçaklarının manevra kabiliyetlerine sahip olmasa da insansız hava araçları uzun süreler havada kalabilmeleri sebebiyle bu devriye görevleri için biçilmiş kaftan diyebiliriz. Tabii ki hava-hava görevleri icra eden filoların yerini alabilir diyemeyiz. Bayraktar AKINCI TİHA, ASELSAN tarafından geliştirilen AESA radarı ve TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Gökdoğan ve Bozdoğan füzeleri ile uzun süreli devriye uçuşları yaparak Hava Kuvvetlerimize güç katacak ve büyük destek sağlayacaktır.

Tabii ki yine bu görevin icra edilmesi son kullanıcının yani Türk Silahlı Kuvvetlerimizin isteklerine göre gerçekleşecektir. Silahlı Kuvvetlerimizin böyle bir planlama yapması halinde Bayraktar AKINCI TİHA, ülkemizin her bir noktasında hava-hava devriyesi yaparak hava savunması yapabilecek kabiliyete sahiptir.

İLK ETAPTA 6 ADET THA GÜVENLİK GÜÇLERİNE TESLİM EDİLECEK

Halihazırda teslimat uçaklarımızın entegrasyon süreçleri devam ediyor. Entegrasyonlarının tamamlanmasının ardından, planladığımız test takvimine göre gerekli testleri gerçekleştirecek ve en kısa sürede atış testlerini de yapacağız. İlk etapta 6 adet Bayraktar AKINCI TİHA'yı güvenlik güçlerimize teslim edeceğiz.

Bayraktar AKINCI, 1350 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesine sahip bir insansız hava aracı. Barındıracağı faydalı yükler ise tamamen son kullanıcının tercihine bağlı bir husus.

Bu noktada eğer ki deniz karakol görevleri icra etmesi beklenen bir Bayraktar AKINCI TİHA isteniyorsa, buna uygun olarak gerekli faydalı yük entegrasyonları gerçekleştirilebilir ve bu amaçlarla da kullanılabilir. Bildiğiniz üzere hali hazırda Bayraktar TB2 İHA'larımız Doğu Akdeniz'de ve Ege'de sismik araştırma gemileri ve sondaj gemilerimize koruma görevleri icra ediyor.

YERLİ VE MİLLİ ÜRETİME DİKKAT ÇEKTİ

Deniz üstü hedeflere karşı kullanılan büyük ölçekli silah sistemleri ve tespit sistemleri kullanmasa da keşif gözetleme faaliyetleri kapsamında bu gemilerimizi koruyor. AKINCI ise son kullanıcının isteğine bağlı olarak söz konusu faydalı yükleri taşıyarak deniz üstü hedeflere taarruz gerçekleştirebilir.

Burada en önemli husus, son kullanıcının bu platformu hangi amaçlarla kullanmak istediğidir. Tamamen yerli ve milli ürün üretmenin en büyük avantajlarından birisi de geliştirdiğimiz platformun görev alanı konusundaki esnekliktir.

Son kullanıcının istekleri doğrultusunda platformlarımız üzerinde hem geliştirmeler yapabiliyor hem de istenilen konfigürasyonlara uygun faydalı yük entegrasyonları yaparak söz konusu isteklere hızlı bir şekilde cevap verebiliyoruz.'

YunanistanSuriye

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement