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'PKK ile ilişkimiz yok' diyen HDP'li Pervin Buldan Kandil'de Cemil Bayık ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medyasından paylaşmış

Sırtını terör örgütü PKK'ya dayayarak Meclis'te Kandil'in sözcülüğünü yapan HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan hakkında geçtiğimiz günlerde fezleke hazırlanmıştı. Buldan'ın eli kanlı terör örgütünün sözde liderlerinden Cemil Bayık ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

Güncel / 21 Şubat 2021 Pazar 10:49
'PKK ile ilişkimiz yok' diyen HDP'li Pervin Buldan Kandil'de Cemil Bayık ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medyasından paylaşmış

Kandil'de yuvalanan terör örgütü PKK'nın siyası ayağı olan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Meclis'te terör örgütü PKK'nın sözcülüğünü yaparken; 13 vatandaşımızın Gara'da şehit edilmesi olayı ile ilgili de bağlantılı olduğu ortaya çıkmıştı.

PKK tarafından kaçırılan vatandaşlarımızın serbest bırakılması için yapılan görüşmeler esnasında 'PKK biraz misafir edecek, sonrasında serbest bırakacaklar' ifadelerini kullandığı ortaya çıkan Buldan'ın, o dönemde sık sık Kandil'i ziyaret ettiği öğrenildi.



PKK İLE İLİŞKİMİZ YOK YALANI

Geçtiğimiz günlerde Alman destekli Deutsche Welle'ye açıklamalarda bulunan Buldan, PKK ile ilişkileri olmadığını iddia etti. Sorulan soru üzerine 'Çok açık ve net olarak söylüyorum ki, bunu bütün izleyicilerimiz duysunlar, bizim PKK ile herhangi bir ilişkimiz, bir irtibatımız yoktur. Bu söz konusu da olamaz zaten. Böyle bir irtibata böyle bir ilişkiye neden gerek duyalım.' yanıtını veren Buldan'ın İmralı Tutanaklarında terör örgütü ile olan ilişkisi açıkça gözler önüne serilmişti.

KANDİL'DEN FOTOĞRAF

Terör örgütü PKK ile bağlantılı olmaktan çok direkt terör örgütü PKK'nın kendisi gibi hareket eden Buldan'ın 2015'te Kandil'e yaptığı ziyaretler sırasında sosyal medya hesabından da fotoğraf paylaştığı ortaya çıktı.

SÖZDE ELEBAŞIYLA YAN YANA

Gara'da şehit edilen vatandaşlarımızın kaçırıldığı yıllar olan 2015-16'da terör örgütünün merkezi Kandil'e ziyaretler gerçekleştiren HDP Eş Genel Başkanı, Twitter hesabından örgütün sözde elebaşılarından Cemil Bayık ile yan yana olan bir karesini paylaşmış. Sosyal medyaya 'Bir Kandil fotosu da benden olsun :)' cümlesiyle fotoğrafı yükleyen Buldan'ın 'PKK ile ilişkimiz yok' yalanı böylece bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.



DOKUNULMAZLIĞI KALKIYOR

Geçtiğimiz günlerde hakkında 'Kobani olayları' nedeniyle hazırlanan fezlekenin Meclis'e gönderildiği Buldan için dokunulmazlığının kaldırılması talep edildi. Buldan dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından, beraberindeki diğer HDP'li vekillerle birlikte yargılanacak.

Pervin Buldan

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