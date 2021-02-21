Nijerya'da askeri uçak düştü!

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, başkent Abuja'daki Nnamdi Azikwe Havalimanı'ndan kalkan askeri uçak, havalimanı yakınlarında henüz bilinmeyen bir sebeple düştü.



Kazada uçağın içinde bulunan 6 asker yaşamını yitirdi.



Olay bölgesinde sevk edilen itfaiye ekipleri, kaza nedeniyle çıkan yangını söndürmeye çalışıyor.



Nijerya Havacılık Bakanı Hadi Sirika, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Askeri uçak King Air, Abuja pistimizin hemen önünde düştü. Ölümcül gibi görünüyor. Hepimiz sakin kalmalıyız ve ordunun soruşturmasının sonucunu beklemeliyiz." ifadelerini kullandı.

