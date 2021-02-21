Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa'nın konvoyu silahlı saldırıya uğradı!

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa'nın konvoyunun başkent Trablus'ta silahlı saldırıya uğradığı, Başağa’nın sağlık durumunun iyi olduğu, olayda Başağa'nın bir korumasının yaralandığı, saldırganlardan ise birinin öldürüldüğü diğer ikisinin de yakalandığı belirtilmektedir.