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Jandarmadan dev operasyon! Tam 8 milyon lira değerinde ...

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince puro kaçakçılarına operasyon düzenlendi. Operasyonla 8 milyon lira değerinde 80 bin paket puro ele geçirilirken, gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Güncel / 21 Şubat 2021 Pazar 10:50
Jandarmadan dev operasyon! Tam 8 milyon lira değerinde ...

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yurda yasadışı yollardan puro sokulduğu ve piyasaya sürüleceği bilgisini aldı.

Jandarma ekipleri, istihbarat çalışmaları ve 1 aylık fiziki takip neticesinde puroların, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerdeki büfelerde satıldığını tespit etti. Çalışmalarını sürdüren ekipler, puroların Başakşehir'de bir depoda tutulduğunu ve dağıtımın buradan yapıldığını belirledi.



80 BİN PAKET PURO ELE GEÇİRİLDİ
Çalışmaların ardından kaçakçıları yakalamak için harekete geçen ekipler, Başakşehir'deki depoya operasyon düzenledi. Puroların tutulduğu depoya düzenlenen operasyonla iki şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Şüpheliler M.A. ve Ö.A. sorgulanmak üzere karakola götürüldü. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce düzenlenen operasyonda, depoda yapılan arama neticesinde dünya genelinde en çok tercih edilen markalardan birine ait, çeşitli aromalarla zenginleştirilmiş versiyonları bulunan, piyasa değeri 8 milyon TL olduğu belirlenen 80 bin paket puro ele geçirildi.



2 ŞÜPHELİDEN 1'İ TUTUKLANDI

İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerince gözaltına alınan iki şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ö.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma ekiplerinin kaçakçılara yönelik operasyonlarının genişletilerek sürdürüleceği öğrenildi.

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