USD (Alış - Satış) : 6,96 - 6,97 EURO (Alış - Satış) : 8,44 - 8,46

ABD 'büyük felaket' ilan etti!

Dünyayı ele geçiren koronavirüsten en çok etkilenen ABD'de şimdi de hava koşullarıyla savaşıyor. Teksas'ta günlerdir yaşanan elektrik kesintisi, halkı zorluklarla karşı karşıya bıraktı. ABD Başkanı Joe Biden, yaklaşık bir haftadır ülkenin iç, orta ve güney kısımlarını etkisi altına alan şiddetli kutup soğukları nedeniyle Teksas eyaletinde "büyük felaket" ilan etti.

Güncel / 21 Şubat 2021 Pazar 10:48
ABD 'büyük felaket' ilan etti!

ABD'nin güney eyaletlerine kadar inen kutup soğukları kış aylarının ılık geçtiği Teksas eyaletinde hayatı felç etti, milyonlarca insan günlerdir elektrik kesintileri nedeniyle donuyor ve onlarca kişi hayatını kaybetti.

Kar ve tipinin gelmesiyle Teksas kelimenin tam anlamıyla cehenneme döndü; 20 yılı aşkın Cumhuriyetçi valilerin yönettiği eyalette enerji hatları devre dışı kaldı, sular kesildi, yakacak odun bile bulunamadı.

Gaz ve su kuyruklarının ortaya çıktığı, insanların evlerinde battaniyeye sarılarak yaşayabildiği Teksas için Joe Biden yönetimi harekete geçti, CNN Beyaz Saray'ın eyalet için 'büyük felaket' ilan ettiğini duyurdu.

Resmi açıklamada, Biden'in 'şiddetli kış soğuklarından etkilenen bölgelerde kurtarma çalışmalarına destek olmak için büyük felaket ilan ederek, eyalet ve yerel kurtarma çabalarını desteklemek için federal yardım emri verdiği' belirtildi.

Açıklamada, yardımın geçici konut ve ev onarımları için hibeleri, düşük maliyetli kredileri, bireylerin ve işletme sahiplerinin felaketin etkilerinden kurtulmasına yardımcı olacak diğer programları içerebileceği vurgulandı.

Görev süresinin birinci ayı dolan Biden'ın, Teksas'ta 'büyük felaket' ilan etmesiyle bölgeye yapılacak yardım faaliyetlerine daha fazla federal fon harcanmasının önü açıldı. ABD liderinin, 'varlığının yardım faaliyetlerine yük olmaması halinde' Teksas'ı ziyaret edebileceğini söylediği aktarıldı.

ABD'nin en güneyine kadar inen kutup soğukları şimdiye kadar en az 60 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.

Amerika'nın Sesi'nin haberine göre, ABD'nin doğu eyaletlerinde kimileri kışın keyfini kızakla kayarak çıkarırken, Texas gibi güney eyaletlerinde rekor düzeyde kar yağışı ve soğuk hava hakim.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement