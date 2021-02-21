ABD 'büyük felaket' ilan etti!

ABD'nin güney eyaletlerine kadar inen kutup soğukları kış aylarının ılık geçtiği Teksas eyaletinde hayatı felç etti, milyonlarca insan günlerdir elektrik kesintileri nedeniyle donuyor ve onlarca kişi hayatını kaybetti.



Kar ve tipinin gelmesiyle Teksas kelimenin tam anlamıyla cehenneme döndü; 20 yılı aşkın Cumhuriyetçi valilerin yönettiği eyalette enerji hatları devre dışı kaldı, sular kesildi, yakacak odun bile bulunamadı.



Gaz ve su kuyruklarının ortaya çıktığı, insanların evlerinde battaniyeye sarılarak yaşayabildiği Teksas için Joe Biden yönetimi harekete geçti, CNN Beyaz Saray'ın eyalet için 'büyük felaket' ilan ettiğini duyurdu.



Resmi açıklamada, Biden'in 'şiddetli kış soğuklarından etkilenen bölgelerde kurtarma çalışmalarına destek olmak için büyük felaket ilan ederek, eyalet ve yerel kurtarma çabalarını desteklemek için federal yardım emri verdiği' belirtildi.



Açıklamada, yardımın geçici konut ve ev onarımları için hibeleri, düşük maliyetli kredileri, bireylerin ve işletme sahiplerinin felaketin etkilerinden kurtulmasına yardımcı olacak diğer programları içerebileceği vurgulandı.



Görev süresinin birinci ayı dolan Biden'ın, Teksas'ta 'büyük felaket' ilan etmesiyle bölgeye yapılacak yardım faaliyetlerine daha fazla federal fon harcanmasının önü açıldı. ABD liderinin, 'varlığının yardım faaliyetlerine yük olmaması halinde' Teksas'ı ziyaret edebileceğini söylediği aktarıldı.



ABD'nin en güneyine kadar inen kutup soğukları şimdiye kadar en az 60 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.



Amerika'nın Sesi'nin haberine göre, ABD'nin doğu eyaletlerinde kimileri kışın keyfini kızakla kayarak çıkarırken, Texas gibi güney eyaletlerinde rekor düzeyde kar yağışı ve soğuk hava hakim.

