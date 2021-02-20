USD (Alış - Satış) : 6,96 - 6,97 EURO (Alış - Satış) : 8,44 - 8,46

Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı!

Bugün için İstanbul dahil birçok ilde sarı kodlu uyarı yapıldı. Hava durumunun potansiyel bir tehlike olduğunu ifade eden bu kodla beraber vatandaşların meteorolojik şartlardan etkilenecek (ulaşım vb.) faaliyetler konusunda dikkatli olması gerektiği bildirildi. Hafta başında yoğun kar yağışının etkisinde kalan İstanbul şimdi ise soğuk hava dalgasının etkisinde.

Yaşam / 20 Şubat 2021 Cumartesi 07:17
Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporunda bugün birçok il için "Sarı Kodlu" uyarıda bulundu. Kuruma göre; potansiyel tehlikeyi ifade eden bu renk vatandaşların olağandışı bir hadise yaşanmamasına karşın vatandaşların tedbirli olması gerektiğini ifade ediyor. Öte yandan bugün kıyı illerde zirai don uyarısı da yine Meteoroloji'nin resmi sitesi üzerinden hava durumu raporunda duyuruldu.

METEOROLOJİ'DEN SARI KOD UYARISI!

İstanbul hava durumu; bugün parçalı bulutlu 7 derece olarak ifade edilirken geçtiğimiz hafta yoğun kar yağışının etkisinde kalan İstanbullular soğuk havanın etkisinde. Öte yandan gelen son dakika açıklamasına göre; yurdun kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerinde orta şiddette zirai don olayı beklendiği ifade edildi.

DİKKAT! İSTANBUL DAHİL BİRÇOK İLE UYARI...

Sarı kod nedir?

(Hava durumu potansiyel tehlikelidir) Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin doğu kesimleri çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Kayseri, Rize, Artvin ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, d.ğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte batı bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ZİRAİ DON UYARISI

Yurdumuzun kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerinde orta, yer yer kuvvetli zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 7°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 6°C
Parçalı bulutlu

EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 1°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 12°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 13°C
Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 11°C
Parçalı bulutlu

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement