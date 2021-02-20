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İyi ki doğdun Ömer Halisdemir

15 Temmuz gecesinin kahramanı şehit Ömer Halisdemir, doğum gününde saygıyla anılıyor.

Güncel / 20 Şubat 2021 Cumartesi 12:30
İyi ki doğdun Ömer Halisdemir

Tarihler 15 Temmuz 2016'yı gösterirken, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yuvalanan Fetullahçı teröristler kanlı bir darbe girişimiyle yönetime el koymaya kalktı.

Milletin silahlarını milletin üzerine çeviren alçaklar, masum insanların üzerine ateş açtı, darbeye direnenlerin üzerine tankları sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara akın edenler, büyük bir mücadele verirken Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda da bir kahramanlık öyküsü yazılıyordu...

Tuğgeneral Semih Terzi ve beraberindeki özel kuvvetler askerleri, Diyarbakır'dan Ankara'ya gelerek Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirme girişiminde bulundu.

O günlerde Özel Kuvvetler Komutanı olan Zekai Aksakallı, en güvendiği askerlerden biri olan Ömer Halisdemir'i arayarak Semih Terzi'yi öldürme emrini verdi.

Ömer, hiç tereddüt etmeden şehadeti uğruna görevi kabul etti.

Şehadet uğruna görevini yerine getiren şehit Halisdemir, darbeciler tarafından olay yerinde şehit edildi.

Semih Terzi'nin öldürülmesi, darbenin seyrini büyük ölçüde değiştirdi.

Ömer Halisdemir'in gösterdiği bu kahramanlık darbenin ardından ortaya çıktı.

TUĞGENERAL TERZİ VATAN HAİNİDİR, ÖLDÜR ONU

O gün yaşadıklarını anlatan Zekai Aksakallı, 'Sana, vatanımız ve milletimiz adına tarihi bir görev veriyorum. Tuğgeneral Terzi vatan hainidir, isyancıdır. Onu, karargâha girmeden öldür! Bunun sonunda şahadet var. Biliyorsun seninle 20 yıllık beraberliğimiz var. Hakkını helal et.' ifadeleriyle anlatmıştı.

Aksakallı, Ömer Halisdemir'in bu sözlere, 'Baş üstüne komutanım, hakkım helal olsun. Siz de helal edin.' diye yanıt verdiğini de sözlerine ekliyordu..

Bugün 20 Şubat.

Kahraman Ömer Halisdemir'in doğum günü.

Millet, şehit Halisdemir'i saygıyla, dualarla anıyor.

Recep Tayyip Erdoğan

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