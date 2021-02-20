Ege Denizi’nde korkutan deprem!

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarının uzanış yönünde bulunan ülkemizde son dakika depremleri meydana geliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Ege Denizi Karaburun açıklarında 3.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Midlli Adası kıyılarına oldukça yakın bir bölgede meydana gelen sarsıntılar Türkiye’de İzmir ve Manisa illerimizde de hissedildi. Son dakika depreminin ardından vatandaşlar panik yaşadı.