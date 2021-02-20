e-YDS sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2020-Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2020/13 İngilizce) sonuçlarını açıkladı. Sınava katılım sağlayan adaylar sonuçlarını 'https://sonuc.osym.gov.tr' internet adresi üzerinden öğrenebilecek.

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, '20 Şubat 2021 tarihinde uygulanan 2020-Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2020/13 İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Sınav sonuçları, 20 Şubat 2021 tarihinde saat 18.25'te ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.' ifadelerine yer verildi.