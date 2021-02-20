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Başkan Erdoğan'dan ABD'ye Gara tepkisi:

Son dakika: Başkan Erdoğan, Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi televizyon kanalının yayın hayatına başlaması dolayısıyla düzenlenen programa video mesaj gönderdi. Gara'da 13 askerimizin şehit olduğu katliamla ilgili ABD'nin açıklamalarına tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Müttefiklerimizden net tutum bekliyoruz" dedi.

Güncel / 20 Şubat 2021 Cumartesi 18:46
Başkan Erdoğan'dan ABD'ye Gara tepkisi:

Son dakika: Başkan Erdoğan, Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi televizyon kanalının yayın hayatına başlaması dolayısıyla düzenlenen programa video mesaj gönderdi. Gara'da 13 askerimizin şehit olduğu katliamla ilgili ABD'nin açıklamalarına tepki gösteren Başkan Erdoğan, 'Müttefiklerimizden net tutum bekliyoruz' dedi.
 
ABD KONGRESİNİN BASILMASI
 
'Demokrasi ve özgürlükler konusunda iddia sahibi bir ülkenin demokrasiye kasteden darbecilere kucak açması çok büyük çelişki.' diyen Başkan Erdoğan, 'Amerikan Kongresine yönelik menfur eylemde başı çekenlerin, bölücü örgütün Suriye kolu YPG/PYD ile bağlantıları ortaya çıkmıştır.' dedi. Erdoğan, ABD Kongresi'nin basılmasıyla terörün, insanlıkla beraber demokrasinin de düşmanı olduğu bir kez daha anlaşıldığını dile getird.
 
'MÜTTEFİKLERİMİZDEN NET BİR TUTUM BEKLİYORUZ'
 
Gara'da 13 askerimizin şehit olduğu katliamla ilgili ABD'nin açıklamalarına tepki gösteren Başkan Erdoğan, 'Bilhassa geçen hafta yaşanan, 13 insanımızın şehit edildiği kalleş terör saldırısı sonrasında tüm müttefiklerimizden net tutum bekliyoruz.' dedi.
 

Suriye

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