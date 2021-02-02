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Xaomi'den flaş dava!

Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi, geçtiğimiz haftalarda ABD'de kara listeye alındı. Bu gelişmenin üzerine şirket, ABD hükümetine dava açarken, yazılı bir açıklama da yaptı.

Güncel / 02 Şubat 2021 Salı 00:23
Xaomi'den flaş dava!

ABD'nin bir önceki dönem başkanı Donald Trump, görevi bırakmadan önce bir dizi Çin merkezli teknoloji şirketini kara listeye aldı. Bu şirketlerden en dikkat çeken isim ise Xiaomi oldu. Huawei'nin ardından Xiaomi'nin de aynı kaderi paylaşacağı iddiaları ortaya atılırken, durumun pek de öyle olmadığı, Xiaomi'nin kara listeden çıkma ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.

Bu kapsamda Xiaomi'den yapılan açıklama ise şöyle:

"Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı tarafından 14 Ocak 2021'de (Doğu Standart Saati) yayınlanan, şirketin 1999 mali yılı için Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nın ("NDAA") 1237 numaralı kısmına istinaden nitelikli tüzel kişiler listesine eklenmesine yönelik yayınlanan basın bülteniyle ilgili olarak, Xiaomi, 15 Ocak 2021 tarihinde, şirketin ve hissedarlarının menfaatlerini korumak için uygun önlemler alacağını açıklamıştır.

Şirket, 29 Ocak 2021 tarihinde (Doğu Standart Saati) ABD Columbia Bölgesi Bölge Mahkemesi’nde, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı aleyhine dava açmış bulunmaktadır. Şirket, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı tarafından NDAA kapsamında Şirketin bir "Komünist Çin Askeri Şirketi" olarak listeye dahil edilmesi kararının ("Karar") gerçekle örtüşmediğine ve Şirketi hukuki süreçlerden yoksun bıraktığına inanmaktadır. Şirket açılan davada, dünya genelindeki kullanıcıların, iş ortaklarının, çalışanların ve Şirket hissedarlarının menfaatlerini korumak amacıyla mahkemeden kararın hukuka aykırı olduğunun kabul edilmesini ve bu nedenle kararın iptal edilmesini talep etti.

Şirket, uygun olduğu takdirde ek açıklamalar aracılığıyla Şirket hissedarlarını ve potansiyel yatırımcıları, davayla ilgili diğer önemli gelişmelerden haberdar edecektir. Hissedarların ve potansiyel yatırımcıların, Şirket menkul kıymetleriyle işlem yaparken dikkatli olmaları tavsiye edilir."

Söz konusu firmalar arasında Xiaomi haricinde petrol ve doğalgaz şirketi CNOOC, yonga üreticisi GOWIN Semiconductor Corp ve Grand China Air da yer alıyor.

Amerika Birleşik DevletleriPetrol

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