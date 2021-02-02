Merkez Bankası'ndan hükümete enflasyon mektubu

Merkez Bankası, enflasyon hedefinin tutmaması nedeniyle bir mazeret mektubu gönderdi. Mektupta, enflasyonun neden yükseldiğine ilişkin bilgiler verildi.
Merkez Bankası, hükümete enflasyon hedefi tutmaması nedeniyle mazeret mektubu gönderdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a gönderilen mektupta 2020 yılında enflasyonu etkileyen faktörler anlatıldı.
Mektupta şu ifadelere yer verildi:
'Enflasyondaki yükselişte hem talep hem maliyet yönlü unsurlar etkili oldu.
Enflasyondaki yükselişte gıda fiyatları önemli rol oynadı. Enflasyonda yüzde 5 hedefinden oldukça uzağız.'