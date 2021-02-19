Toygun Ateş hayatını kaybetti!

Sanat dünyasını üzecek bir son dakika haberi geldi. Malatya’da çekimleri devam eden bir korku filminde rol alan Toygun Ateş, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Koronavirüse yakalandığı öğrenilen 66 yaşındaki usta oyuncu Toygun Ateş hayatını kaybetti.