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Terör örgütü PKK'nın kritik bağı koparıldı!

Gara harekâtıyla birlikte terör örgütü PKK'da sözde Kuzey Sevk İdare yapılanması da çökertildi. Saha sorumluları ölünce yerine yenisini gönderemeyen eli kanlı terör örgütü Türkiye'deki 300 teröristi Gara'dan yönetiyordu. Gara'da etkisiz hale getirilen bölücü teröristlerin yanı sıra imha edilen telsiz ve diğer iletişim noktaları ile örgüt adeta kör sağır dilsiz hale getirildi. İşte edinilen son dakika bilgisi ışığında PKK'ya vurulan büyük darbe

Güncel / 19 Şubat 2021 Cuma 07:21
Terör örgütü PKK'nın kritik bağı koparıldı!

Terör örgütü PKK, Türkiye'de üst düzey yöneticilerin öldürülmesi, verdiği kayıpların yerini dolduramaması ve sınır hattındaki üst düzey güvenlik önlemleri nedeniyle Kuzey Irak'tan yeni terörist gruplar gönderemedi. Öldürülme korkusu saran ve Türkiye'ye geçmek istemeyen üst düzey teröristler de elebaşlarıyla ters düşerek örgütten ayrılmamaya başladı.

2018'DE ALDIKLARI DARBEYLE YÖNETİMİ GARA'YA ÇEKMİŞLERDİ, ŞİMDİ GARA DA YOK!

Bunun üzerine örgüt, 2018'de sözde saha yapılanmasından, zorunlu olarak vazgeçti. Türkiye'ye sorumlu göndermek yerine de Gara Dağının Meyroki, Piriz ve Bergare Kamplarında sözde Kuzey Sevk İdare Komutanlığı adıyla 5 kişilik yürütme oluşturuldu.

300 TERÖRİSTİ GARA'DAN YÖNETİYORLARDI

10 milyonluk kırmızı kategoride aranan 'Hakkı' kod adlı İskân Akyüz, 'Beritan Dersim' kod adlı Layika Gültekin, 'Zozan Çevlik' kod adlı Emine Serinyel, 'Leyla Amed' kod adlı Hamiyet Yalçınkaya ve 'İrfan' kod adlı Mehmet Tahir Kılıç'tan oluşan grup, Türkiye'deki 300 teröristi, Gara'daki sözde karargâhtan telsizle yönlendirmeye başladı.

SON DAKİKA! BAĞLARI TAMAMEN KOPARILDI

PKK'nın en güvenli üs bölgesi ve barınma alanlarından olan ve ikinci Kandil olarak bilinen Gara Dağına 10 Şubat'ta gerçekleştirilen hava destekli kara harekâtında, telsiz komuta merkezi ile karargâh olarak kullanılan üs bölgelerinin vurulmasıyla örgütün Türkiye'de sayıları 300'ün altına düşen teröristlerle olan bağlantısı da tamamen koparıldı.

Operasyonda, TB-2 Bayraktar SİHA ve İHA'lar, yerli Atak taarruz helikopterleri ile ROKETSAN'ın ürettiği güdümlü füze ve akıllı mühimmatlar, ASELSAN'ın geliştirdiği gece görüşlü vücut ısısına duyarlı casus kameralar, HAVELSAN'ın ileri teknoloji ile geliştirdiği kriptolu yazılım programları kullanıldı.

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