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PKK bombacısı yakalandı!

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, PKK silahlı terör örgütünün sözde üst düzey yöneticisi ve örgütün bombacısı olduğu öğrenilen K.H isimli terörist yakalandı.

Güncel / 19 Şubat 2021 Cuma 09:20
PKK bombacısı yakalandı!

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu, ülkemize kaçak yollardan girip Avrupa ülkelerine geçmeye çalışan bir gurup Mültecinin Kandıra İlçesinden yurt dışına çıkacağı ve bu gurup arasında önemli bir kişinin de bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Hemen harekete geçen Jandarma Ekipleri 02 Şubat 2021 günü operasyon için düğmeye bastı. Gerçekleştirilen operasyonda göçmenleri yurt dışına kaçıracak olan organizatör ile birlikte 11 mülteci yakalandı.

DAHA FAZLA PARA VERMİŞLER

Jandarmanın gözaltına aldığı mülteciler ile ilgili yapmış olduğu incelemelerde, Suriye uyruklu 2 kişinin yurtdışına çıkmak için diğer mültecilerden daha çok para verdiği tespit edildi. Aynı kişilerin şüpheli hareketleri üzerine Jandarma bu kişiler ile ilgili detaylı araştırma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucu kişilerden birinin PKK silahlı terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden biri olan 32 yaşında Suriye uyruklu K.H olduğu tespit edildi.

SÖZDE KOMUTAN VE BOMBA UZMANI

Ayrıca K.H isimli kişiye yapılan parmak izi ve araştırmalarda şahısın terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi olduğu, örgüte 2008 yılında katıldığı, Gara, Hakurk, ve Şemdinli bölgelerinde faaliyet gösterdiği belirlendi. Suriye uyruklu olması nedeniyle kolay saklanan kişinin en son örgütün sözde bölük komutanlığını üstlenerek eğitimler verdiği, yine örgütte patlayıcı uzmanı olarak görev yaptığı, 2021 yılında Hakkâri Şemdinli ilçesinde zırhlı bir araca, farklı bir tarihte yine yanı bölgede askeri bir konvoya yönelik patlayıcı ile saldırılar başta olmak üzetre bir çok eyleminde faili olduğu tespit edildi. Yine 2012 yılında Şemdinli merkezine yapılan saldırının planlayıcısı olup, bizzat saldırıda yer aldığı öğrenildi K.H ve kendisine yardım ile yataklıkta bulunan R.S tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Suriye

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