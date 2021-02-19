Kılıçdaroğlu bakın neden PKK demiyormuş?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Gara bölgesinde hain terör örgütü tarafından kaçırılan ve alçakça şehit edile 13 masum vatandaşımız için taziye mesajı yayınladı. Ancak CHP Lideri, HDP ile var olan ilişkilerin bozulmaması için 'Terör örgütü PKK' ifadelerini kullanmaması tepkilere neden oldu.



Bugün de BBP ile görüşemesinin ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Gara Operasyonu'nun ardından neden terör örgütü PKK'nın adını kullanmadığını açıkladı.



REKLAM YAPMAK ZORUNDA MIYIM



Kılıçdaroğlu, 'Biz, bir terör örgütünün reklamını yapmak zorunda değiliz.' diyerek kendisini şu ifadelerle savundu;



'Bölücü terör örgütüne söylenmesi gereken her şey söylenmiştir. Devletin diline uygun. MSB bölücü terör örgütü der, biz de kullanıyoruz. Bölücü terör örgütünün reklamını yapmak zorudna değiliz.



Türkiye Cumhuryeti Devleti üzerinde hesapları olan bütün terör örgütlerine karşıyız. Türkiye'nin briliğinden ve bütünlüğünden yanayız.' ifadelerini kullandı.