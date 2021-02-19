USD (Alış - Satış) : 6,95 - 6,97 EURO (Alış - Satış) : 8,39 - 8,40

Kılıçdaroğlu bakın neden PKK demiyormuş?

Kemal Kılıçdaroğlu neden PKK demediğini "Ben terör örgütünün reklamını yapmak zorunda değilim." ifadeleriyle kendisini savundu.

Siyaset / 19 Şubat 2021 Cuma 10:51
Kılıçdaroğlu bakın neden PKK demiyormuş?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Gara bölgesinde hain terör örgütü tarafından kaçırılan ve alçakça şehit edile 13 masum vatandaşımız için taziye mesajı yayınladı. Ancak CHP Lideri, HDP ile var olan ilişkilerin bozulmaması için 'Terör örgütü PKK' ifadelerini kullanmaması tepkilere neden oldu.

Bugün de BBP ile görüşemesinin ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Gara Operasyonu'nun ardından neden terör örgütü PKK'nın adını kullanmadığını açıkladı.

REKLAM YAPMAK ZORUNDA MIYIM

Kılıçdaroğlu, 'Biz, bir terör örgütünün reklamını yapmak zorunda değiliz.' diyerek kendisini şu ifadelerle savundu;

'Bölücü terör örgütüne söylenmesi gereken her şey söylenmiştir. Devletin diline uygun. MSB bölücü terör örgütü der, biz de kullanıyoruz. Bölücü terör örgütünün reklamını yapmak zorudna değiliz.

Türkiye Cumhuryeti Devleti üzerinde hesapları olan bütün terör örgütlerine karşıyız. Türkiye'nin briliğinden ve bütünlüğünden yanayız.' ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement