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'Erdoğan Biden'ı azarladı'

ABD'li Washington Post gazetesi, Gara'da 13 şehit verilmesinin ardından ABD'nin açıklamasına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tavrına dikkat çekti. Gazete, "Erdoğan, ABD'yi azarladı." ifadelerini kullandı.

Güncel / 19 Şubat 2021 Cuma 08:37
'Erdoğan Biden'ı azarladı'

ABD'nin yeni başkanı Joe Biden, göreve geldiğinde koronavirüs salgını ve salgının yol açtığı olumsuzlukları gidermeye odaklandı.

Washington Post gazetesi, Biden'ın iç politikaya ağırlık verdiğini, ancak diğer ülkelerin Beyaz Saray'daki yeni yönetimi 'anlamaya çalıştığını' belirtti.

'Türkiye hoşnutsuzluk duyuyor'
Biden'ın Orta Doğu'ya daha az öncelik vermek istediği ifade edilen yazıda, fakat bunun kolay olmadığı ve 'yakında bazı önemli kararlar alacağı' aktarıldı.

İsrail, Mısır ve Türkiye gibi ülkelerin, Washington yönetiminden hoşnutsuzluk duyduğuna ilişkin sinyaller verdiği kaydedilerek, şöyle denildi:

'Erdoğan, ABD'yi azarladı'
'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Irak'ta 13 Türk'ü öldürenleri desteklediği için ABD'yi azarladı.'

Gara'da şehit edilen 13 Türk vatandaşıyla ilgili ABD'den yapılan açıklamada, 'Türk vatandaşlarının terör örgütü PKK'nın elinde öldüğü haberleri doğruysa, bu eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz.' denilmiş, 'haberler doğruysa' ifadesi Ankara'nın sert tepkisine neden olmuştu.

Beyaz Saray çark etti
ABD, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından olmak üzere üst düzey tepkilerin gösterildiği açıklamayla ilgili çark etmişti.

PKK'lı teröristlerin katliamıyla ilgili Beyaz Saray'dan gelen ikinci açıklamada, 'Bakan (Antony Blinken), Kuzey Irak'ta Türk rehinelerin ölümü üzerine taziyelerini iletti ve PKK'nın bundan sorumlu olduğuna dair görüşümüzü yineledi.' ifadelerine yer verilmişti.

Mevlüt ÇavuşoğluRecep Tayyip Erdoğan

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