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Dünya devi Samsung'dan flaş Türkiye hamlesi! Tam 3 milyon...

Güney Koreli Samsung’un, Türkiye’de yılda 3 milyon adet cep telefonu üreteceği ortaya çıktı. Atmaca Elektronik’in fabrikasında bir aydır yerli üretimi başlatan marka, Galaxy A serisinin tamamını ülkemizde üretecek.

Teknoloji / 19 Şubat 2021 Cuma 10:53
Dünya devi Samsung'dan flaş Türkiye hamlesi! Tam 3 milyon...

Türkiye'de yerli cep telefonu üretim hamlesinin yeni ayrıntıları belli oluyor. Cep telefonu devi Samsung'un Türkiye'de yılda 3 milyon adet cep telefonu üreteceği ortaya çıktı. Oppo, Xiaomi ve Tecno'dan sonra Samsung'un da cep telefonu üretim planlarının ayrıntısına ulaştık. Bu konuda henüz resmi açıklama yapmayan Güney Koreli devin, Türk teknoloji üreticisi Sunny markasının yaratıcısı Atmaca Elektronik'in İstanbul Esenyurt'taki fabrikasında bir aydır üretim yaptığı ortaya çıktı.

Fabrikada bu amaçla 400 kişi işe alındı. Öğrendiğimiz bilgilere göre, Samsung yılda bu fabrikada 3 milyon adet cep üretecek. Şu anda fabrikada sadece iç pazar için üretim yapılıyor. İleride bölgedeki diğer ülkeler için de üretim yapılabilecek. Türkiye'de yıllık toplam pazarın 10.5 milyon adet olduğu düşünüldüğünde bu üretimin büyüklüğü de ortaya çıkıyor.

Edindiğimiz bilgilere göre, fabrikada çalışanlar Türk olsa da Güney Kore'den mühendisler gelerek kontrolleri yapıyor ve üretim kalitesinin sağlanmasında yardımcı oluyorlar. Hammadde tedariğini de Samsung yapıyor.

Esenyurt'ta büyük fabrika
Atmaca Elektronik, 1979'da kuruldu. 2005'de 50 milyon dolarlık yatırımla İstanbul Esenyurt'taki Sunny fabrikasını hayata geçirdi. 110 bin metrekarelik alandaki fabrikada televizyon, elektrik süpürgesi, küçük ev aletleri gibi alanlarda üretim yapıyor. Türkiye'nin üçüncü büyük elektronik üreticisi ve ihracatçısı konumunda. Pek çok marka adına üretim yapan firmanın daha önce Samsung'un televizyonlarını da ürettiği biliniyor.

Oppo ve Xiaomi bu ay başlıyor
Cep telefonu devleri Xiaomi, Oppo ve Tecno Mobile daha önce ülkemizdeki yerli üretim planlarını resmi olarak açıkladı. Oppo, yaklaşık 50 milyon dolar tutarında bir yatırım yapacak. Bu ay içerisinde üretime başlıyor. Xiaomi, 30 milyon dolarlık yatırımla Türkiye'de üretime başlayacağını açıkladı. Avcılar'da açacağı fabrika ile markanın dünyada üretime geçtiği dördüncü ülke olacak. Tecno Mobile, Türkiye'ye 25 milyon dolarlık yatırım yapacak. İstanbul Pendik'te yer alacak fabrikasında mart ayında üretime başlayacak. Vivo, TCL, Honor'un da üretim planlarını açıklaması bekleniyor.

A serisi artık yerli
Samsung'un Galaxy A serisinde yer alan telefonları A21, A30, A70, A80 gibi modelleri tamamı Esenyurt'ta üretiliyor. Şu anda giriş ve orta segment modelleri ülkemizde üretilse de üst segment modellerin üretimi için de gerekli teknolojiye sahip olunduğu belirtiliyor. Türkiye'de 200 doların altında ithal edilen cihazlarda gözetim belgesi isteniyor. Bu durum bu cihazların da 200 dolarlık vergi dilimine girmesine neden oluyor. Yerli üretimde gözetim belgesi istenmediği ve gümrük vergisinden muafiyet geldiği için maliyetleri düşüyor. Bu durum yerli üretim cep telefonlarının daha düşük fiyata satılmasını sağlayabilir. Yüzde 30-100 oranında fiyatlarda düşüş bekleniyor. Vergi avantajı nedeniyle Türkiye'de giriş ve orta modeller üretilmeye başlandı.

Güney Kore

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