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Cüceloğlu'nun adı orada yaşayacak!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Türkiye’nin önde gelen Psikolog ve Yazarlarından Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu’nun isminin Küçükçekmece Fen Lisesi’ne verildiğini duyurdu. Cüceloğlu’nun ismi öğrencilere ilham kaynağı olacak.

Güncel / 19 Şubat 2021 Cuma 17:36
Cüceloğlu'nun adı orada yaşayacak!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Türkiye'nin önde gelen Psikolog ve Yazarlarından Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun isminin Küçükçekmece Fen Lisesi'ne verildiğini duyurdu. Cüceloğlu'nun ismi öğrencilere ilham kaynağı olacak.

16 Şubat'ta hayatını kaybeden ve dün düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlanan Cüceloğlu'nun ismi Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'un tensipleri ile Küçükçekmece'deki Fen Lisesi'ne verildi.

İletişim psikoloji ve kişisel gelişim alanında çalışmalar yapan Cüceloğlu'nun ismi 32 derslikli, yurt binası 200 öğrenci kapasiteli, Doğan Cüceloğlu Fen Lisesi'nde öğrencilere ilham kaynağı olacak.

İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı yapımı tarafından gerçekleştirilen ve 2020-2021 eğitim-öğretim yılında açılan Doğan Cüceloğlu Fen Lisesi, özel program uygulayan proje okulları arasında yer alıyor.

Psikolog ve Yazar: Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu

Psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu, iletişim psikolojisi ve kişisel gelişim alanında yazdığı eserleri, çalışmaları ve verdiği seminerlerle hatırlanıyor.
Mersin'in Silifke ilçesinde 11 çocuklu bir ailenin son çocuğu olarak 1938'de dünyaya gelen Cüceloğlu, 10 yaşındayken annesini kaybetti.
Silifke'de ortaokulu tamamladıktan sonra subay olan ağabeylerinin yanında Ankara ve Kırklareli'nde eğitimine devam eden Cüceloğlu, Kırklareli Lisesi'nden mezun oldu.
Lise öğretmeni Cahit Okurer'in yönlendirmesiyle İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü'ne kaydolan Cüceloğlu, mezun olduktan sonra ABD'de Illinois Üniversitesinde doktora yaptı.
Hacettepe Üniversitesi ile Boğaziçi Üniversitesi'nde çalışan iletişim psikolojisi uzmanı, Fulbright bursuyla Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesinde ziyaretçi öğretim üyesi olarak bir sene görev aldı.
Prof. Dr. Cüceloğlu, 1980-1996 yılları arasında ABD'nin Fullerton şehrindeki California Eyalet Üniversitesi'nde görev yaptı.
Amerika'daki görevinden emekli olup ayrıldıktan sonra Türkiye'de kitap yazmaya devam eden usta yazar, konferanslar ve seminerler verdi, televizyon programlarına katıldı.
Yazdığı çok sayıda kitap bulunan Cüceloğlu, 1996'dan bu yana Türkiye'de öğrencilere, öğretmenlere, ebeveynlere ve iş adamlarına yönelik seminer, konferans ve atölye çalışmaları düzenledi.
Kişisel gelişim kitapları ve bilimsel makalelerinde Türk insanının düşünce, duygu ve davranışlarını inceleyen Doğan Cüceloğlu'nun kitapları şunlar:
"Var mısın?", "Öğretmenim Bir Bakar Mısın?", "Evlenmeden Önce", "Geliştiren Anne-Baba", "Derviş'in Aklı", "Gerçek Özgürlük", "İçimizdeki Çocuk", "İletişim Donanımları", "Başarıya Götüren Aile", "Savaşçı", "Mış Gibi Yetişkinler", "Mış Gibi Yaşamlar", "Korku Kültürü", "Onlar Benim Kahramanım", "Öğretmen Olmak, Bir Can'a Dokunmak", "Bir Kadın Bir Ses", "İçimizdeki Biz", "İnsan Ve Davranışı", "İnsan İnsana", "İnsan İnsana sohbetler 1"

Ali Yerlikaya

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