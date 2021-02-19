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Beyoğlu’nda korkutan patlama!

İstanbul Beyoğlu’nda bulunan bir pide salonunda henüz belirlenemeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Patlama anında iş yerinde bulunan Enecan isimli bir kadın hafif yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan kadının durumunun iyi olduğu belirtildi.

Güncel / 19 Şubat 2021 Cuma 11:02
Beyoğlu’nda korkutan patlama!

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Kaptanpaşa Mahallesi Yay Geçidi Sokak'ta bulunan bir pide salonunda, saat 11.00 sıralarında bir patlama meydana geldi. İddiaya göre bu esnada iş yerinde bulaşıkçı olarak çalışan Türkmenistan uyruklu Enecan(37) isimli kadın yaşanan patlama sebebiyle hafif yaralanırken, salonun camları ise etrafa saçıldı. Durumun bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ellerinden hafif derecede yanıklar oluştuğu öğrenilen Enecan, yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis konuyla ilgili incelemenin devam ettiğini belirtirken, yaşanan patlamanın doğalgaz kaynaklı olabileceği ifade edildi.

BEN KURTARDIM
Yaşanan patlamanın ardından yaralanan kadına ilk müdahaleyi yaptığını belirten Doğan Aydoğan(49) "Patlama seslerinin hemen ardından çığlık sesi duydum. Hemen içeriye koştum. Ocak yanıyordu, ilk işim doğalgaz vanasını kapatmak oldu. Daha sonra içeride bulunan kadını hemen dışarıya çıkardım. Ellerinde ve kollarında hafif yanıklar oluşmuştu. Patlamanın doğalgazdan kaynaklı olduğu söyleniyor" diye konuştu.

Türkmenistan

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