Battık bittik lobisini üzecek haber!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Üyesi Yiğit Bulut, özel bir TV kanalının canlı yayınında açıklamalarda bulundu.



"TÜRKİYE'NİN HİÇBİR ZAMAN SATILABİLİR REZERVİ OLMADI"



Merkez Bankası'na yönelik ortaya atılan iddialara yanıt veren Bulut, "Türkiye'nin hiçbir zaman satılabilir rezervi olmadı. Cumhuriyet tarihinde Türkiye 140 milyar dolar rezerv sattı diyenler rezervin ne olduğunu bilmeyenler rezervin her zaman brüt olanına bakılır bütün dünya piyasalarında" ifadelerini kullandı.







"TAMAMEN CEHALET İÇİNDE BUNU SÖYLÜYORLAR"



Yiğit Bulut, bazı çevrelerin manipülasyon yapmaya çalıştığını söyledi ve "Tamamen cehalet içinde bunu söylüyorlar. Çok üzülerek söylüyorum profesör ünvanı olan bazı insanlar gerçeği bilmelerine rağmen TV'lere çıkıp bunu söylüyorlar" dedi.



"REEL OLARAK BÜYÜYEN TEK EKONOMİ TÜRKİYE"



Bulut, koronavirüs salgını döneminde ekonomik verilere ilişkin "Ülkelerinin ekonomik göstergelerine baktığınız zaman Türkiye'nin büyümesine baktığınız zaman 2018-2020 arasındaki dönemde pandemi riski ile kıyasladığınızda pandemik riski göre reel olarak büyüyen tek ekonomi Türkiye" açıklamasını yaptı.



"CİDDİ ANLAMDA BİR FIRSATÇILIK VAR"



Dolardaki düşüşe rağmen gıda fiyatlarının yüksek olmasına da değinen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Üyesi Yiğit Bulut, tüketicilere çağrıda bulundu ve "Ciddi anlamda bir fırsatçılık var. Müdahale ettiğiniz zaman da şunu söylüyorlar e diyorlar ki hani serbest piyasa ekonomisi idi siz niye müdahale ediyorsunuz ben şunu söylemek istiyorum bakın her şeyi devlet yapamaz vatandaş tüketim gücünü kullanması gerekiyor. Tüketimi kestiğiniz anda sizin gücünüz karşınızdakini eğitmeye yeter" şeklinde konuştu.