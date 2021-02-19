Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan hayatını kaybeden İslâm âlimi Muhammed Emin Saraç Hoca için taziye mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında: "Ömrünün her safhasında rızayı ilâhî için gösterdiği büyük gayretlere şahitlik ettiğimiz, çok kıymetli İslâm âlimi Muhammed Emin Saraç hocamıza Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Muhterem hocamızın mekânı cennet, makamı âlî olsun." ifadelerini kullandı.