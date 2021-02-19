Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan hayatını kaybeden İslâm âlimi Muhammed Emin Saraç Hoca için taziye mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında: "Ömrünün her safhasında rızayı ilâhî için gösterdiği büyük gayretlere şahitlik ettiğimiz, çok kıymetli İslâm âlimi Muhammed Emin Saraç hocamıza Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Muhterem hocamızın mekânı cennet, makamı âlî olsun." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan hayatını kaybeden İslâm âlimi Muhammed Emin Saraç Hoca için taziye mesajı yayımladı.
Erdoğan mesajında: "Ömrünün her safhasında rızayı ilâhî için gösterdiği büyük gayretlere şahitlik ettiğimiz, çok kıymetli İslâm âlimi Muhammed Emin Saraç hocamıza Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Muhterem hocamızın mekânı cennet, makamı âlî olsun." ifadelerini kullandı.