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Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Adana, Hakkari, İstanbul, Manisa, Malatya Şanlıurfa ve Tokat İl Kadın Kolları 6.Olağan Kongrelerine canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türk aile yapısının devlet için önemine dikkat çekti, uyarılarda bulundu. Erdoğan, Batı medeniyetindeki aile yapısının çökmesinin nedeninin kadının metalaştırılması olduğunu ifade etti, "Aynı oyunu bizim de üzerimizde oynamaya çalışıyorlar. Nice mecralar ile ailemize yönelik çok büyük operasyonlar çekiliyor." dedi. Erdoğan, nüfus azalması tehdidi ile ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.

Güncel / 19 Şubat 2021 Cuma 12:59
Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar

AK Parti Adana, Hakkari, İstanbul, Manisa, Malatya Şanlıurfa ve Tokat İl Kadın Kolları 6.Olağan Kongrelerine canlı bağlantı ile katılan Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan, CHP'deki taciz, tecavüz, istismar ve kadına şiddet olaylarına sert tepki gösterdi. Erdoğan, 'Mızrak artık çuvala sığmıyor, bu rezaletlerin de üzeri örtülemiyor' dedi.

Erdoğan, Türk aile yapısının önemine dikkat çekti, Avrupa'nın bu konuda aile yapısını hedef aldığını ifade etti. Erdoğan, ' Batıda ailenin çöküşü, kadının metalaştırılıp bu kutlu vazifeden uzaklaştırılmasıyla başlamıştır. Aynı oyunu bizim de üzerimizde oynamaya çalışıyorlar. Nice mecralar ile ailemize yönelik çok büyük operasyonlar çekiliyor. Biz kadınlarımızın siyasetle meşgul olurken aile içindeki görevleri yürütebileceğine yürekten inanıyoruz.' diye konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Toplumun yarısını oluşturan kadınları görmezden gelen hiçbir hareketin başarısı olmadığını bildiğimiz için kadınlarımız ile birlikte yol yürüdük. Her eseri birlikte inşa ettik. Her kazanımımızda sizlerin de alın teri, emeği, imzası vardır. AK Parti kadın kolları 5 milyon 300 bin üye ile diğer partilerin üye sayılarının toplamına yakın bir konumdadır.

Birileri kadınların isimlerini istismar ederken, biz kadınlarımızı hak ettiği yere getirme gayretinde olduk. Başı kapalı diye kızlarımızı, kadınlarımızı üniversitelere sokmadılar. Sokakta bu zihniyet kadınlarımızı horladı. Kadınlarımız Meclis'te en yüksek temsil oranına bizim dönemimizde erişti. AK Parti grubunda 54 kadın vekil, Kabine'de 2 kadın bakanımız görev yapıyor. Kadınlarımız en yüksek istihdama da bizim dönemimizde kavuştu.

Kadınların iş gücüne katılımı yüzde 31'i geride bıraktı. Kayıt dışı çalışan kadınlarımızın sayısının yarı yarıya azalımını sağladık. Kadınlarımızın nasıl bir sıkıntısı ve talebi varsa hepsine kulak verdik, hepsi için çalıştık.

'ARTIK MIZRAK ÇUVALA SIĞMIYOR, BU REZİLLİKLERİN DE ÜZERİ ÖRTÜLEMİYOR'

Kendi partilerindeki, çevrelerindeki, belediyelerindeki kadınlara yönelik taciz, şiddet, tecavüz olaylarını görmezden gelenlerin istismar siyasetinin sonu gelmiştir. Artık mızrak çuvala sığmıyor. Bu rezilliklerin üstü de örtülemiyor.

Bu durum bizim sorumluluğumuzu daha da artırıyor. Kale içeriden fethedilir. Biz kadınlarımıza kendimizi en doğru şekilde anlatır, onların gönlünü kazanırsak diğer aile fertlerini zaten saflarımıza çekmiş oluruz. Önümüzde 2023 seçimleri var. Hayati öneme sahip dönüm noktası olan 2023'ü karşımızdakiler de sabırsızlıkla bekliyor.

Salgın dönemindeki faaliyetleriniz, kongre dönemindeki gayretleriniz ile AK Parti'nin bir hayat okulu olduğunu gösterdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum.

AİLE UYARISI: ÇOK BÜYÜK OPERASYON ÇEKİYORLAR

Erkek ailenin direği ise kadın da temelidir. Batıda ailenin çöküşü, kadının metalaştırılıp bu kutlu vazifeden uzaklaştırılmasıyla başlamıştır. Aynı oyunu bizim de üzerimizde oynamaya çalışıyorlar. Nice mecralar ile ailemize yönelik çok büyük operasyonlar çekiliyor. Biz kadınlarımızın siyasetle meşgul olurken aile içindeki görevleri yürütebileceğine yürekten inanıyoruz. İş hayatında yükselirken de ailelerine sahip çıkmalarını sürdürebileceklerine inanıyoruz ama bazıları sanki bunların birbirinin alternatifi olduğu gibi gösterme gayreti içinde. Bunlar Türk kadınlarını tanımıyor.

'NÜFUS AVANTAJIMIZI SÜRDÜRMENİN YOLU AİLEYE SAHİP ÇIKMAKTAN GEÇİYOR'

Gençlerimize en az 3, mümkünse daha fazla çocuk tavsiyesinde bulunuyoruz. Bazıları mesajımızın içini boşaltmaya çalışıyor. 2020 nüfus istatistiklerimiz yayınlandı. Nüfus 84 milyona dayanmakla birlikte, nüfus artış hızımızın yarı yarıya düştüğünü gördük. Bu gidişle nüfusumuz azalmaya dahi başlayabilir. Nüfus avantajımızı sürdürmenin yolu aileye sahip çıkmaktan geçiyor.

Ak Parti

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