Bakan Pekcan duyurdu! Başvurular başlıyor

Bakan Pekcan, Twitter hesabından önemli bir açıklamada bulundu.



Bakan Pekcan "Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere verilecek ciro kaybı destek ödemeleri için başvuru sürecini başlattık. İşletmelerimiz ciro kaybı desteği başvurularını bugünden itibaren 31 Mart saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapılabileceklerdir" dedi.