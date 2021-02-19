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Aşılamada son durum!

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında başlatılan aşı uygulamasında aşılananların toplam sayısı 6,5 milyonu geçti. İkinci doz aşılananlar ise 1 milyon 100 bine doğru yaklaşıyor.

Güncel / 19 Şubat 2021 Cuma 21:45
Aşılamada son durum!

COVID-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisine göre, 14 Ocak 2021'de ülke genelinde başlatılan aşılama çalışmaları sürüyor.

Sağlık Bakanlığı'nın covid19asi.saglik.gov.tr internet sitesindeki verilere göre toplam aşılama 6,5 milyonu aştı.

Birinci doz aşı yapılanların sayısı 5 milyon 494 bini aşarken, 1 milyon 17 bin kişiye de ikinci doz aşı yapıldı.

65 yaş üstündekilerin aşılanmasının ardından ikinci aşamaya geçilecek. İkinci aşamanın ilk kısmında asker, polis ve kritik görevlerde çalışanlar aşılanacak.

İSTANBUL İLK SIRADA

Türkiye'nin aşı haritasına bakıldığında 1 milyon 49 bini aşkın kişiyle İstanbul ilk sırada yer alıyor.

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