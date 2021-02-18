USD (Alış - Satış) : 6,95 - 6,97 EURO (Alış - Satış) : 8,39 - 8,40

Van’da teröre lanet yürüyüşü!

Van’da, Sivil Toplum Kuruluşları Birlik Komitesi tarafından Gara şehitleri için düzenlenen yürüyüşte terör lanetlendi.

Güncel / 18 Şubat 2021 Perşembe 15:33
Van’da teröre lanet yürüyüşü!

Van'da Sivil Toplum Kuruluşları Birlik Komitesi tarafından, Gara şehitleri için yürüyüş düzenlendi.

Cumhuriyet Caddesi Kent Park önünde başlayan yürüyüş, Hazreti Ömer Camisi'ne kadar devam etti.

KUR'AN OKUNUP DUA EDİLDİ

Burada Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, basın açıklamasının ardından İl Müftüsü Ömer Keskin'in dua etmesi ile sona erdi.

Yürüyüşe Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş amirleri, oda başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı