Türkiye'nin verileri açıklandı!

Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin 18 Şubat koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren Kovid-19 tablosunu açıkladı.







Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 406 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 241 kişinin testi pozitif çıktı, 83 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1187 oldu, 7 bin 217 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 504 bin 50'ye yükseldi.







