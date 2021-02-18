Rusya'dan AİHM'e tepki!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, AİHM'in Navanlıy ile ilgili kararının kabul edilemez olduğunu belirterek, 'Karar yasa dışıdır ve Rusya'nın mahkeme süreçlerine çok ciddi müdahale girişimidir.' ifadelerini kullandı.



BERLİN'DE TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ!



Cepheleşmeden yana olmadıklarını vurgulayan Peskov, böylesi kararların acele alınmasının pek çok soru işareti oluşturduğuna dikkat çekti. Rus muhalif Navalnıy, zehirlendiği iddiasıyla Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak'ta Moskova'ya dönüşünde havaalanında tutuklanmıştı.



HAPİS KARARI



Rusya Federal Cezaevi Servisinin talebi üzerine, 2 Şubat'ta Moskova Şehir Mahkemesinde Navalnıy aleyhinde açılan dava sonuçlanmış, mahkeme Navalnıy'ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezasını, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevirmişti. Mahkeme, önceden ev hapsinde geçirdiği 10 aylık süreyi hesaba katarak Navalnıy'ın kalan cezasını hapishanede geçirmesine karar vermişti.



AİHM'DEN AÇIKLAMA GELDİ!



Dün AİHM'den yapılan açıklamada, 20 Ocak'ta serbest bırakılması için mahkemeye talepte bulunan Navalnıy'ın, 3 Şubat'ta da mahkemeye Rusya'nın aldığı önlemlerin hayatı ve sağlığı için yeterli güvence sağlamadığını belirttiği aktarılmıştı. Açıklamada, mahkemenin Rusya'dan Navalnıy'ın derhal serbest bırakılmasını istediğine işaret edilmişti.

Mahkemenin 16 Şubat'ta AİHM İçtüzüğünün 39'uncu maddesi uyarınca Navalnıy'ın derhal serbest bırakılması için Rusya'ya geçici tedbir aldığını bildirmeye karar verdiği vurgulanmış, AİHM'nin Navalnıy'ın hayatının riskinin kapsamı ve niteliğini dikkate aldığı kaydedilmişti.