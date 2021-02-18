Regaip Kandili ibadetleri nelerdir?

Regaip Kandili ibadetleri ile ilgili araştırmalar hızlandı. Kandiller zincirinin ilk halkası mübarek Regaip Kandili bugün idrak ediliyor. Müslümanlar bu önemli gün içerisinde bolca ibadet ediyor, dualar okuyorlar. İşte rahmet ve bereket gecesi olarak kabul edilen Regaib Kandili’nde yapılacak ibadetler hakkında bilgiler
Regaip Kandili’nde yapılacak ibadetler, bu önemli günün gelmesi ile beraber araştırılmaya başlandı. Müslümanlar her yıl kandilleri büyük bir heyecanla bekliyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvime göre yılın ilk kandili bugün idrak edilecek. Regaip Kandili ibadetleri arasında oruç tutmak, nafile namazı kılmak gibi ibadetler de bulunuyor.
REGAİP KANDİLİ İBADETLERİ
Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür. Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır. Diğer bir ifadeyle bu ümit ve inançla Yüce Allah’a ibadet edilir. İşte yapılabilecek ibadetler…
Kur'an-ı Kerim okunmalı
Peygamberimiz (a.s.m)'ın mübarek duası olan Cevşen-ül Kebiri okunmalı
Aile bireyleriyle birlikte günün mana ve ehemmiyeti hakkında sohbet etmeli
Allah rızası için namaz kılmalı
Hayatımızın geçmiş günleri ve yılları hakkında muhasebe yapmalı
Günahların bağışlanması için Allah'tan af dilenmeli ve tövbe edilmeli
Sevgili Peygamberimize bol bol salât ve selâm okunmalı
Dünya ve ahirete ait dileklerimiz için dua etmeli
Hastaları, yaşlıları ziyaret ederek; yoksulları, öksüz ve yetimleri sevindirmeli
Eş, dost ve yakınlarımızla tebrikleşmeli
Dargın ve küskünleri barıştırmalı
Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı
Hayattaki büyüklerimizin, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefonla aranarak tebrik edilmeli