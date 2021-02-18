Regaip Kandili ibadetleri nelerdir?



Regaip Kandili’nde yapılacak ibadetler, bu önemli günün gelmesi ile beraber araştırılmaya başlandı. Müslümanlar her yıl kandilleri büyük bir heyecanla bekliyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvime göre yılın ilk kandili bugün idrak edilecek. Regaip Kandili ibadetleri arasında oruç tutmak, nafile namazı kılmak gibi ibadetler de bulunuyor.



REGAİP KANDİLİ İBADETLERİ



Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür. Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır. Diğer bir ifadeyle bu ümit ve inançla Yüce Allah’a ibadet edilir. İşte yapılabilecek ibadetler…



Kur'an-ı Kerim okunmalı

Peygamberimiz (a.s.m)'ın mübarek duası olan Cevşen-ül Kebiri okunmalı



Aile bireyleriyle birlikte günün mana ve ehemmiyeti hakkında sohbet etmeli



Allah rızası için namaz kılmalı



Hayatımızın geçmiş günleri ve yılları hakkında muhasebe yapmalı



Günahların bağışlanması için Allah'tan af dilenmeli ve tövbe edilmeli



Sevgili Peygamberimize bol bol salât ve selâm okunmalı



Dünya ve ahirete ait dileklerimiz için dua etmeli



Hastaları, yaşlıları ziyaret ederek; yoksulları, öksüz ve yetimleri sevindirmeli



Eş, dost ve yakınlarımızla tebrikleşmeli



Dargın ve küskünleri barıştırmalı



Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı



Hayattaki büyüklerimizin, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefonla aranarak tebrik edilmeli



