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Regaip Kandili ibadetleri nelerdir?

Regaip Kandili ibadetleri ile ilgili araştırmalar hızlandı. Kandiller zincirinin ilk halkası mübarek Regaip Kandili bugün idrak ediliyor. Müslümanlar bu önemli gün içerisinde bolca ibadet ediyor, dualar okuyorlar. İşte rahmet ve bereket gecesi olarak kabul edilen Regaib Kandili’nde yapılacak ibadetler hakkında bilgiler

Güncel / 18 Şubat 2021 Perşembe 07:59
Regaip Kandili ibadetleri nelerdir?


Regaip Kandili’nde yapılacak ibadetler, bu önemli günün gelmesi ile beraber araştırılmaya başlandı. Müslümanlar her yıl kandilleri büyük bir heyecanla bekliyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvime göre yılın ilk kandili bugün idrak edilecek. Regaip Kandili ibadetleri arasında oruç tutmak, nafile namazı kılmak gibi ibadetler de bulunuyor.

REGAİP KANDİLİ İBADETLERİ

Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür. Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır. Diğer bir ifadeyle bu ümit ve inançla Yüce Allah’a ibadet edilir. İşte yapılabilecek ibadetler…

Kur'an-ı Kerim okunmalı
Peygamberimiz (a.s.m)'ın mübarek duası olan Cevşen-ül Kebiri okunmalı

Aile bireyleriyle birlikte günün mana ve ehemmiyeti hakkında sohbet etmeli

Allah rızası için namaz kılmalı

Hayatımızın geçmiş günleri ve yılları hakkında muhasebe yapmalı

Günahların bağışlanması için Allah'tan af dilenmeli ve tövbe edilmeli

Sevgili Peygamberimize bol bol salât ve selâm okunmalı

Dünya ve ahirete ait dileklerimiz için dua etmeli

Hastaları, yaşlıları ziyaret ederek; yoksulları, öksüz ve yetimleri sevindirmeli

Eş, dost ve yakınlarımızla tebrikleşmeli

Dargın ve küskünleri barıştırmalı

Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı

Hayattaki büyüklerimizin, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefonla aranarak tebrik edilmeli

Regaip Kandili

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