Regaip gecesinde nasıl ibadet edilmeli?

Regaip Kandili her yıl ibadetler ile karşılanıyor. Müslümanlar kandillerde bolca ibadet ediyor, dualar okuyorlar. Rahmet ve bereket gecesi olarak kabul edilen, kandiller zincirinin ilk halkası mübarek Regaip Kandili bugün idrak ediliyor. Bu önemli gecede dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür.



REGAİP KANDİLİ İBADETLERİ



Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür. Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır. Diğer bir ifadeyle bu ümit ve inançla Yüce Allah'a ibadet edilir. İşte yapılabilecek ibadetler…



Kur'an-ı Kerim okunmalı



Peygamberimiz (a.s.m)'ın mübarek duası olan Cevşen-ül Kebiri okunmalı



Aile bireyleriyle birlikte günün mana ve ehemmiyeti hakkında sohbet etmeli



Allah rızası için namaz kılmalı



Hayatımızın geçmiş günleri ve yılları hakkında muhasebe yapmalı



Günahların bağışlanması için Allah'tan af dilenmeli ve tövbe edilmeli



Sevgili Peygamberimize bol bol salât ve selâm okunmalı



Dünya ve ahirete ait dileklerimiz için dua etmeli



Hastaları, yaşlıları ziyaret ederek; yoksulları, öksüz ve yetimleri sevindirmeli



Eş, dost ve yakınlarımızla tebrikleşmeli



Dargın ve küskünleri barıştırmalı



Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı



Hayattaki büyüklerimizin, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefonla aranarak tebrik edilmeli.



REGAİP KANDİLİ HAKKINDAKİ HADİSLER



Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) Recep ayı girdiği zaman : 'Allahım Recep ve Şaban'ı bize mübarek eyle ve bizi Ramazan ayını bize mübarek eyle (Ramazan'a kavuştur) ' diye dua etmişlerdir.



Said İbn Cübeyr'den (r.a.) nakledildiğine göre: “Recep ayındaki oruçtan sordum. Bana şu cevabı verdi: İbn Abbas (r.a.)'yı dinledim şöyle demişti: “Rasulullah (s.a.v) Recep ayında bazı yıllarda öyle oruç tutardı ki biz; galiba hiç yemeyecek (ayın her gününde oruç tutacak) derdik. (Bazı yıllarda da öyle) yerdi (ki biz galiba hiç oruç) tutmayacak derdik.



'Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Recebin ilk (Cuma) gecesi, Şabanın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir.8 Bu sebeple Müslümanlar bu geceyi hep ihya etmişlerdir. Hadislerin sıhhati tartışmalı olmakla beraber rivayetlerden anlaşıldığına göre Resul-i Ekrem (sav)'in recep ayına ayrı bir değer verdiği anlaşılmaktadır.