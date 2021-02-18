Perseverance gezgini Mars'a iniş yaptı!

NASA’nın Mars 2020 misyonu yedi aylık bir yolculuk sonunda Perseverance aracı Kızıl Gezegen’e başarılı bir şekilde iniş yaptı.
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Temmuz 2020'de Mars'a gönderdiği Perseverance (Azim) adlı uzay aracı yedi aylık yolculuğunu tamamladı. Bugüne dek başka bir gezegene gönderilen en gelişmiş araç olan Perseverance, Jezero Krateri'ne indi.
Mars'a inişin zahmetli olmasından dolayı NASA JPL mühendisleri, Mars 2020 misyonunun 7 dakika sürecek Mars'a inişini 'yedi dakikalık terör' olarak niteliyordu. Nitekim NASA'ya ait Mars misyonlarının yüzde 40'ı başarısız olmuştu. Ancak araç başarılı şekilde iniş yaptı.