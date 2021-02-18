Perseverance gezgini Mars'a iniş yaptı!

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Temmuz 2020'de Mars'a gönderdiği Perseverance (Azim) adlı uzay aracı yedi aylık yolculuğunu tamamladı. Bugüne dek başka bir gezegene gönderilen en gelişmiş araç olan Perseverance, Jezero Krateri'ne indi.



Mars'a inişin zahmetli olmasından dolayı NASA JPL mühendisleri, Mars 2020 misyonunun 7 dakika sürecek Mars'a inişini 'yedi dakikalık terör' olarak niteliyordu. Nitekim NASA'ya ait Mars misyonlarının yüzde 40'ı başarısız olmuştu. Ancak araç başarılı şekilde iniş yaptı.



MARS'A EN ÇOK İSİM GÖNDEREN ÜLKE TÜRKİYE



Perseverance gezginine yerleştirilen üç adet çipte, 2019'da NASA'nın 'Mars'a ismini gönder' etkinliğine katılan dünya genelinden toplam 10 milyonu aşkın insanın ismi bulunuyor. Türkiye 2,5 milyon isim göndererek Mars 2020 misyonuyla Kızıl Gezegen'e en çok isim gönderen ülke olmuştu.



İşte Perseverance'nin Mars'ta çektiği ilk kare;







MARS'A EN ÇOK İSİM GÖNDEREN ÜLKE TÜRKİYEPerseverance gezginine yerleştirilen üç adet çipte, 2019'da NASA'nın 'Mars'a ismini gönder' etkinliğine katılan dünya genelinden toplam 10 milyonu aşkın insanın ismi bulunuyor. Türkiye 2,5 milyon isim göndererek Mars 2020 misyonuyla Kızıl Gezegen'e en çok isim gönderen ülke olmuştu.İşte Perseverance'nin Mars'ta çektiği ilk kare;