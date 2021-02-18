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Pandemide arsaya talep rekor kırdı!

Tasarruf ve Gayrimenkul Danışmanı Mert Başaran, İstanbul çevresindeki tüm arsa ve tarlaların konutlara dönüşmeye başladığını ifade ederek büyük inşaat firmalarının binlerce konut yaptığını söyledi.

Güncel / 18 Şubat 2021 Perşembe 13:27
Pandemide arsaya talep rekor kırdı!

Türkiye'nin konut açığının 4.5 milyon iken bunun yanında Toplu Konut İdaresi tarafından konut üretimine devam edildiğini dile getiren Başaran, buna karşın önemli bir arzın oluştuğunu belirterek 'Pandemide verilen düşük faizli kredilerle bu stokların yüzde 50'si tüketildi. Buna rağmen vatandaşların yatırım enstrümanları değişiklik gösteriyor. Konut almayıp arsa ve tarlayı almayı tercih edenlerin sayısı da oldukça fazla. İstanbul'un çeşitli bölgelerinde konutun karlı bir yatırım olması, kat karşılığı oranların yüksek olmasından dolayı yatırımcı arsa ve arazi almaya başladı' dedi.

Vatandaşların bir tarla alıp hızlı gelişen kente bir süre sonra imar geleceğini düşünerek akıllı yatırım yapmayı tercih ettiğini kaydeden Başaran, bir daire fiyatına tarla alan insan sayısının da arttığını söyledi.

“ARSA-ARAZİ SATIŞLARI 4 KAT YÜKSELDİ”

Aldığı arsayı kat karşılığı verip konut yapılmasını düşünen insan sayısının arttığını anlatan Başaran, arazi satışlarının pandemi döneminde 4 kat yükseldiğini söyleyerek şöyle devam etti:

'Pandemi sürecinden sonra arsalara ilgi arttı. Çünkü insanlar artık bağımsız yaşamak istiyor. Covid-19 nedeniyle insanlarla iletişim kurmak istemiyor ve bağ bahçe alımına yöneliyorlar. Kişilerin barınma alışkanlıkları değişti. Fiyatlar son 6 ayda yüzde 50-60 arttı. Bugün en karlı yatırımlar içine arsa, tarla, bağ, bahçe girdi. İki katlı yazlık evlere talep arttı. Bundan 6 ay önce 500 bin liraya alacağınız yazlık evi bugün 800 bin liraya alamıyorsunuz. Yani arsa satışları 4 kat arttı. Pandemi öncesinde 100 kişi bağ bahçe almak istiyorsa bugün bu sayı 3 bine çıktı. Eskiden konut var mı diye gelenler şimdi bu tür yerleri tercih ediyor.'

“İSTANBUL ÇEVRESİNDE YATIRIMLAR ARTTI”

İstanbul genelinde iki yıldır konut stokunun biriktiğini anlatan Tasarruf ve Gayrimenkul Danışmanı Mert Başaran haziran ve temmuz aylarındaki kredi faizlerinin düşmesi nedeniyle bu stokların büyük oranda azaldığını dile getirerek özellikle Kocaeli, Arnavutköy, Çatalca gibi bölgelerde stoklarda yüzde 90 oranında erime yaşandığını ifade etti. Konut stokunun erimesiyle birlikte yeni konut ihtiyacının ortaya çıktığını söyleyen Başaran, arsa satışlarının da arttığına dikkat çekti.

Arsaları hem inşaat firmaları hem de vatandaşların sorduğunu belirten Mert Başaran, kendisine konut yapmak isteyenlerin 300-350 metrekare büyüklüğündeki arsaları tercih ettiğini söyledi. Başaran 'İstanbul'da şehir merkezinde doluluk yaşanmasıyla çevre ilçelere doğru yerleşim yerleri arttı. Çatalca ve civarında yeni imar çalışmaları var ve yeni arsalar imara açılıyor' diye konuştu.

“ARSA YATIRIMI HER ZAMAN KAZANDIRDI”

Her zaman olduğu gibi arza ve arazi yatırımlarının kazandırmaya devam ettiğini söyleyen Başaran “Bugüne kadar yatırımcısını hiç zarara uğratmayan ve büyük kar oranları sunan arsa ve arazi yatırımlarındaki canlılık 2021'de de hız kesmeden devam edecektir. Şunu net bir ifadeyle belirtmek gerekirki arsa alan herkes kazançlı çıktı ve kazandırmaya da devam edecek. Bundan hiç şüphemiz yok. Yatırım yapmak isteyen tüm vatandaşlarımızın çok uygun kredi faizlerinden de faydalanarak arsa-arazi almalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

60 MİLYON METREKARE ARAZİ YATIRIMCIYA AÇILACAK

Yatırımların desteklenmesi amacıyla Hazineye ait taşınmazların tarım, hayvancılık, eğitim, turizm ve diğer amaçlı yatırımların teşviki doğrultusunda kullandırılması sağlanacak. Ayrıca proje bazlı yatırımlara arazi desteği sağlamak için Hazine taşınmazları arz edilecek.

Söz konusu taşınmazların arzının alternatif kullanım alanlarına göre gerçek ve tüzel kişilerin talepleri de göz önünde bulundurularak hızlı bir şekilde sağlanması, gayrimenkul sektörünün yönlendirilmesi, Hazine taşınmazlarının daha etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması amaçlanıyor. Tasarruf ve Gayrimenkul Danışmanı Mert Başaran “Böylece yatırım ve istihdamın teşviki doğrultusunda oluşturulan Hazine taşınmaz portföyü genişletilerek yatırımcılara sunulacak. 2021-2023 döneminde toplam 60 milyon metrekare yüzölçümlü Hazine taşınmazının arzı gerçekleştirilecek” dedi.

Yatırımcılara 2020'de altın %55.9, borsa %29, Euro %36.4, Dolar da %24.8 kazanç getirdi.

Türkiye genelinde ise bölge bölge arsalardaki değer artışı şu şekilde oldu:

Karaburun %142

Şile %140

Kütahya %139

Ayvacık %132

Gökçeada %130

Kocaeli Körfez %115

Silivri %113

Bayramiç %110

Eskişehir %98

Bodrum %95

Milas %93

Sakarya %90

Körfez

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