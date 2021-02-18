Meteoroloji uyardı! -17 geliyor

Meteoroloji Müdürlüğü'nden yapılan son dakika değerlendirmelerine göre, Marmara, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kütahya, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Bingöl çevreleri, İzmir'in kuzey ve batı kesimleri ve Şanlıurfa'nın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ayrıca birçok ilde hava durumu değişimleriyle ilgili önemli uyarılar geldi.



İşte kritik son dakika hava durumu bilgisi ve kritik sıcaklık bilgileri;



Yoğun kar bekleniyor



Yağışların Güneydoğu Anadolu ile Kuzey Ege kıyılarında yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere sabah saatlerinde Hakkari ve Şırnak'ın yükseklerinde, gece saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.



Marmara'da don, Karadeniz'de çığ riski



Marmara Bölgesi ile ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ oluşma riski bulunuyor.



8 derece azalacak



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerinde 1 ila 3 derece artacak, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda 4 ila 8 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, güney ve güneybatı, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden orta kuvvette, İç Anadolu'nun güneyi ve Akdeniz'de sabah saatlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esecek.



Kızılırmak dondu



Bu arada Anadolu ise adeta buz kesiyor. Sivas'ta etkili olan dondurucu soğuk sebebiyle Türkiye'nin en uzun ırmağı olan Kızılırmak kısmen buz tuttu. Şehirde gece saatlerinden hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceye kadar düştü.



Sivas'ta -17 derece olacak



Sivas'ta dondurucu soğukların bir süre daha etkisini göstermesi bekleniyor. Öyle ki geceleri -17 dereceleri gören bir hava durumu söz konusu olacak



Konya'da soğuk hava nedeniyle Beyşehir Gölü'nün kıyı kesimlerinin buz tutması, balıkçılara zor anlar yaşattı.



Ankara'nın hafta sonu -13 dereceyi görmesi bekleniyor.



Doğu'da kar yağışı devam edecek



Doğu Anadolu Bölgesi'nde 5 ilde, kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 13, Kars'ta 11, Erzurum'da 10, Erzincan'da 7, Ağrı'da 6 ve Iğdır'da 2 derece ölçüldü.



Gün içinde en yüksek sıcaklık ise Iğdır'da 6, Erzincan'da 2, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 5, Erzurum'da 4, Kars'ta 2 ve Ağrı'da 1 derece olacak.



Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, Van ile Hakkari çevreleri kar yağışlı olacak.