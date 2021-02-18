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İYİ Parti'de bir istifa krizi daha!

İYİ Parti Gençlik Kolları İzmir İl Başkanı Baki Eren görevinden istifa ettiğini bildirdi. İYİ Parti İzmir İl Başkanlığının sosyal medya hesabında yapılan açıklamada ise "Gençlik Kolları Bergama İlçe Başkanı Seyhan Şar ve Gençlik Kolları İzmir İl Başkanı M. Baki Eren görevden alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Güncel / 18 Şubat 2021 Perşembe 19:29
İYİ Parti'de bir istifa krizi daha!

İYİ Parti Gençlik Kolları İzmir İl Başkanı Baki Eren, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, göreve geldiği günden bu yana İYİ Parti'nin İzmir'de gelişip güçlenmesi ve aynı zamanda önemli bir öğrenci kenti olan İzmir'in geleceğini aydınlatması için var gücüyle çalıştığını ifade etti.

Kentte yapılması planlanan bir etkinlik hakkında bilgisi dahilinde olmadan yapılan yanlış içerik sonucunda haklı bir infial oluştuğunu belirten Eren, açıklamasında şu değerlendirmede bulundu:

"İYİ Parti'mizin Gençlik Kolları İzmir İl Başkanı olarak sahip olduğum başkanlık sorumluluğu gereğini yerine getirerek görevimden istifa ettiğimi bilgilerinize sunarım."

Irak Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından biri olan er Sedat Sorgun'un cenazesine, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gönderdiği çelenk, şehit yakınları tarafından parçalandı. Çelengi kırmaya çalışan yaşlı adam, 'Hem PKK'ya yardım ediyorlar hem de çelenk gönderiyorlar. Buna niye müsaade ediyorsunuz. Bunu kaldırın' diyerek duruma tepki gösterdi.

GÖREVDEN Mİ ALINDI?

Öte yandan İYİ Parti İzmir İl Başkanlığının sosyal medya hesabında ise "Gençlik Kolları Bergama İlçe Başkanı Seyhan Şar ve Gençlik Kolları İzmir İl Başkanı M. Baki Eren görevden alınmıştır." ifadeleri yer aldı.

Meral Akşener

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