İstanbul'da trafik yine kilit!

Günlerdir kar yağışının etkisi altında kalan İstanbul'da iş çıkış saatlerinde de trafik çilesiyle boğuşuyor.



ARAÇLAR ADIM ADIM İLERLEDİ



İstanbul'da akşam iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Maltepe ve Cevizlibağ D 100 Karayolu'nda araçlar adım adım ilerledi.



İstanbul'u günlerdir etkisi altına alan kar yağışının ardından vatandaşlar araçlarıyla yola çıktı. Akşam iş çıkış saatlerinde Maltepe ve Cevizlibağ D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı.



Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 18.25 sıralarında yoğunluk yüzde 63'e ulaştı.