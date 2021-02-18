USD (Alış - Satış) : 7,00 - 7,02 EURO (Alış - Satış) : 8,46 - 8,47

Hülya Avşar ekranlara dönüyor!

Fox TV ekranlarına gelecek Masumiyet dizisi ekranlara gelmek için gün sayıyor. 24 Şubat Çarşamba akşamı ilk bölümü yayınlanacak dizide, Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, ve Deniz Çakır başrolleri paylaşıyor. Üçü de birbirinden popüler oyuncuların dizi, Çarşamba günü rekabeti arttıracak. Ünlü sanatçı Hülya Avşar, Masumiyet dizisinde Hale Ilgaz rolünü canlandıracak. Avşar'ın dizide oğlu İlker'e Serkay Tütüncü, eşi İsmail Ilgaz'a ise Ertuğrul Postoğlu hayat veriyor. Çocuklarına düşkün bir anne olan Hale Ilgaz diziye damgasını vuracak.

Televizyon / 18 Şubat 2021 Perşembe 10:06
Hülya Avşar ekranlara dönüyor!

Bu sezonun yeni dizilerinden biri de Masumiyet olacak. Ön izlenmesi yayınlanan dizi Çarşamba akşamları ekrana gelecek. Doğduğun Ev Kaderindir, Kuruluş Osman ve Sadakatsiz dizileriyle aynı gün yayınlanacak Masumiyet, güçlü bir rekabet yarışına girecek. Ancak dizinin kadrosu da bir hayli güçlü. Türk sinemasının en iyi oyuncularından Hülya Avşar, televizyon dizilerine verdiği beş yıllık aranın ardından ekranlara 'Masumiyet' ile geri dönüyor

Güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikayesiyle merakla beklenen dizide Hülya Avşar, canlandıracağı Hale Ilgaz karakteriyle çok konuşulacak. Avşar kızı, izleyicilerin karakterini ya çok seveceğini ya da nefret edeceğini belirterek ilk tüyoyu vermişti.

Çocuklarına, özellikle oğluna düşkün bir anne olan Hale Ilgaz, kibirli ve kusursuz cemiyet kadını görüntüsüyle çok konuşulacak. Avşar'ın dizide oğlu İlker'e Serkay Tütüncü, eşi İsmail Ilgaz'a ise Ertuğrul Postoğlu hayat veriyor.

Hülya Avşar

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı