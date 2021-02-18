Hülya Avşar ekranlara dönüyor!

Bu sezonun yeni dizilerinden biri de Masumiyet olacak. Ön izlenmesi yayınlanan dizi Çarşamba akşamları ekrana gelecek. Doğduğun Ev Kaderindir, Kuruluş Osman ve Sadakatsiz dizileriyle aynı gün yayınlanacak Masumiyet, güçlü bir rekabet yarışına girecek. Ancak dizinin kadrosu da bir hayli güçlü. Türk sinemasının en iyi oyuncularından Hülya Avşar, televizyon dizilerine verdiği beş yıllık aranın ardından ekranlara 'Masumiyet' ile geri dönüyor



Güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikayesiyle merakla beklenen dizide Hülya Avşar, canlandıracağı Hale Ilgaz karakteriyle çok konuşulacak. Avşar kızı, izleyicilerin karakterini ya çok seveceğini ya da nefret edeceğini belirterek ilk tüyoyu vermişti.



Çocuklarına, özellikle oğluna düşkün bir anne olan Hale Ilgaz, kibirli ve kusursuz cemiyet kadını görüntüsüyle çok konuşulacak. Avşar'ın dizide oğlu İlker'e Serkay Tütüncü, eşi İsmail Ilgaz'a ise Ertuğrul Postoğlu hayat veriyor.