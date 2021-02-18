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Doğan Cüceloğlu'na veda!

Salı günü evinde hayatını kaybeden psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu son yolculuğuna uğurlandı. Cüceloğlu için Levent Afet Yolal Camii'nde tören düzenlendi. Ünlü yazarın cenazesi, cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Eşi Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu, ailesi ve yakınları, Cüceloğlu'nun tabutu başında gözyaşı döktü.

Güncel / 18 Şubat 2021 Perşembe 10:33
Doğan Cüceloğlu'na veda!

83 yaşındaki psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu geçen salı günü Beşiktaş'taki evinde hayatını kaybetmişti. Cüceloğlu için, bugün Beşiktaş'taki Levent Afet Yolal Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor.



Cüceloğlu'nun Türk Bayrağına sarılı tabutu, camiye getirildi. Eşi Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu, ailesi ve yakınları, Cüceloğlu'nun tabutu başında gözyaşı döktü.

Ünlü yazarın cenazesi, kılınacak cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

DOĞAN CÜCELOĞLU KİMDİR

Doğan Cüceloğlu, 1938 Mersin-Silifke'de doğmuştur. On bir çocuklu bir ailenin on birinci çocuğu olan Doğan Cüceloğlu, Mersin'in Silifke kasabasında dünyaya geldi. On yaşındayken annesini kaybetti. Silifke'de en yüksek dereceli okul olan ortaokulu bitirdikten sonra subay olan ağabeylerinin yanında Ankara ve Kırklareli'nde okudu ve Kırklareli Lisesi'nden mezun oldu.

Ankara Atatürk Lisesi'nde edebiyat ve kompozisyon öğretmeni olan Cahit Okurer'in etkisi altında İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü'ne yazıldı ve oradan mezun olduktan sonra ABD'de Illinois Üniversitesi'nde doktora yaptı. Uzmanlık alanı iletişim psikolojisidir.

Doğan Cüceloğlu, Amerika'da doktora öğrencisiyken, kendisi gibi doktora öğrencisi olan Emily ile tanıştı ve evlendi. On bir yıl süren evliliğinden üç çocuğu oldu: Ayşen, Elif ve Timur. Bu evliliğini noktalayan Doğan Cüceloğlu, ikinci evliliğini Yıldız Cüceloğlu ile yaptı.

Kendimi geliştirme süreci içinde kitap yazmaya başladı; ilk kitabı İnsan İnsana bu sürecin ilk ürünüdür. Gelişim süreci içinde kazandıklarını kitaplar yoluyla paylaşmaya devam ediyor.

Amerika'daki görevinden emekli olup ayrıldıktan sonra Türkiye'de kitap yazmayı sürdürdü. Kitap yazmanın yanı sıra konferanslar ve seminerler verdi, televizyon programlarına başladı.

İletişim psikolojisi uzmanı Doğan Cüceloğlu, kırktan fazla bilimsel makalesi ve çok sayıdaki kişisel gelişim kitabı ile tanınıyor.

1990'dan bu yana kitaplarını Türkçe olarak yayınlamaya özen gösteren Cüceloğlu, Türk insanının düşünce, duygu ve davranışlarını bilimsel psikoloji kavramları içinde inceleyen kitaplar yazmıştır.

DOĞAN CÜCELOĞLU'NUN KİTAPLARINDAN BAZILARI

İçimizdeki Çocuk

İnsan İnsana

Mış Gibi Yaşamlar

Başarıya Götüren Aile

Savaşçı

Onlar Benim Kahramanım

Var Mısın? Güçlü Bir Yaşam İçin Öneriler

Öğretmen Olmak

İçimizdeki Biz

Geliştiren Anne Baba

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