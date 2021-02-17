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Vali Yerlikaya açıkladı! Okullar tatil olacak mı?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar ve buzlanma nedeniyle bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 18 Şubat Perşembe günü, bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

Eğitim / 17 Şubat 2021 Çarşamba 16:18
Vali Yerlikaya açıkladı! Okullar tatil olacak mı?

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 18 Şubat Perşembe günü, bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadelerine verildi.

"BUZLANMAYA KARŞI TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYALIM"

Twitter hesabından açıklama yapan Vali Yerlikaya, "Kar ve buzlanma nedeniyle; Bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 18 Şubat Perşembe günü, bir gün süreyle ara verilmiştir. Buzlanmaya karşı tedbiri elden bırakmayalım" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini açıkladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamada, "İl genelinde iç ve yüksek kesimlerde bu gece ve yarın (18.02.2021) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Havanın bu gece parçalı bulutlu, yarın sabah saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksek kesimlerde aralıklı karla karışık yağmurlu olacağı tahmin ediliyor.

Kıymetli İstanbulluların ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamaması için Valiliğimizce; resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine; 18 Şubat 2021 Perşembe günü 1 gün süreyle ara verilmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır.

İlimizi etkileyen olumsuz hava şartları nedeniyle ilgili kurumlarımızın ekipleri 24 saat esasıyla görev yapmaya devam ediyor. Sizlerden, "buzlanma ve don olayı" nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmanızı bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Ali Yerlikaya

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