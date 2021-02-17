Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: İnşallah 2021'de AKINCI SİHA'lar operasyonlara iştirak edecek

Yerli ve milli savunma teknolojilerde son durumu açıklayan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, A Haber ekranlarında Gara'ya yapılan Pençe Kartal-2 Harekatı'nı da değerlendirdi.



OPERASYON ZOR BİR COĞRAFYADA GERÇEKLEŞTİ



Operasyonun çok zor bir coğrafyada gerçekleştiğini belirten Demir, Mehmetçik'in becerisinin yanında onlara sunulan teknolojinin de çok önemli olduğunu ifade etti.



TÜRKİYE S-400'LERDE O DETAYI AÇIKLAMAMALI



Gara'da yerli silahların kullanıldığını belirten Demir, S-400'lerin hangi modda kullanılacağının Türkiye'ye ait bir karar olduğunu ve bu durumun açıklamaması gerektiğini ifade etti. Demir, Türkiye'nin S-400'leri gerektiği zaman kullanacağını belirtti. Demir ayrıca NATO ile olan ittifakın önemli olduğunu ancak bu ülkelerin Türkiye'nin kararına saygı duyması gerektiğini ifade etti.



BEKLENTİMİZ BÜYÜK



Türkiye'nin özellikle stratejik ürünlerde durmaya hakkının olmadığını belirten Demir, beklentilerinin çok büyük olduğunu belirtti.



AKINCI SİHA'LAR İÇİN TARİH VERDİ



AKINCI SİHA'nın 2021'de envantere girebileceğini belirten Demir, son testlerin başarılı bir şekilde sürdüğünü ifade etti.