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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: İnşallah 2021'de AKINCI SİHA'lar operasyonlara iştirak edecek

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir Gara'daki Pençe Kartal 2 Harekatı'nı ve savunma sanayiindeki yeni gelişmeleri duyurdu. Operasyonda Mehmetçik'in yerli silahlar kullandığını belirten Demir, Türkiye'nin S-400'leri kullanımı noktasında da değerlendirmelerde bulundu. Demir ayrıca, AKINCI SİHA'ların 2021'de envantere girebileceğini belirtti.

Güncel / 17 Şubat 2021 Çarşamba 17:38
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: İnşallah 2021'de AKINCI SİHA'lar operasyonlara iştirak edecek

Yerli ve milli savunma teknolojilerde son durumu açıklayan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, A Haber ekranlarında Gara'ya yapılan Pençe Kartal-2 Harekatı'nı da değerlendirdi.

OPERASYON ZOR BİR COĞRAFYADA GERÇEKLEŞTİ

Operasyonun çok zor bir coğrafyada gerçekleştiğini belirten Demir, Mehmetçik'in becerisinin yanında onlara sunulan teknolojinin de çok önemli olduğunu ifade etti.

TÜRKİYE S-400'LERDE O DETAYI AÇIKLAMAMALI

Gara'da yerli silahların kullanıldığını belirten Demir, S-400'lerin hangi modda kullanılacağının Türkiye'ye ait bir karar olduğunu ve bu durumun açıklamaması gerektiğini ifade etti. Demir, Türkiye'nin S-400'leri gerektiği zaman kullanacağını belirtti. Demir ayrıca NATO ile olan ittifakın önemli olduğunu ancak bu ülkelerin Türkiye'nin kararına saygı duyması gerektiğini ifade etti.

BEKLENTİMİZ BÜYÜK

Türkiye'nin özellikle stratejik ürünlerde durmaya hakkının olmadığını belirten Demir, beklentilerinin çok büyük olduğunu belirtti.

AKINCI SİHA'LAR İÇİN TARİH VERDİ

AKINCI SİHA'nın 2021'de envantere girebileceğini belirten Demir, son testlerin başarılı bir şekilde sürdüğünü ifade etti.

İsmail Demir

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