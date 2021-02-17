İstanbul'da yoğun kar yağışı!

Kentte birkaç gündür görülen kar yağışı, Anadolu Yakası'nda Kadıköy, Maltepe, Kartal, Üsküdar, Sancaktepe ve Sultanbeyli'de etkili şekilde devam ediyor. Bazı bölgelerde ise yağış tipi şeklinde görülüyor.



TRAFİK YÜZDE 70'İ GEÇTİ



Avrupa Yakası'nda Beşiktaş, Beyoğlu, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi ilçeleri olmak üzere birçok bölgede kar yağışı aralıklı sürüyor.







Birçok vatandaş kar nedeniyle özel araçları yerine toplu taşıma araçlarına yönelince duraklarda yoğunluk yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediye ekiplerince yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tuzlama ve kar küreme çalışması yapılıyor.



Yoğun kar yağışı nedeniyle TEM Otoyolu Kavacık Mevkii Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Karla kaplanan yolda araç sürücüleri ilerlemekte zorluk çekti.



Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye kadar düştü, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.







