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iPhone'a bomba özellikler geliyor!

Apple, iOS güncellemeleri konusunda oldukça hızlı. Teknoloji devi son yıllarda güncellemelerde sıkı bir politika uyguluyor. Apple bir süre önce iOS 14.5'in ilk betasını geliştiriciler için yayınlamıştı. Şimdi de iOS 14.5 beta 2 güncellemesi çıktı. Apple ayrıca iPadOS 14.5 beta 2 ve diğer işletim sistemlerinin de yeni beta sürümlerini paylaştı. Lafı daha fazla uzatmadan iOS 14.5 beta 2'deki yeniliklere birlikte bakalım.

Teknoloji / 17 Şubat 2021 Çarşamba 09:06
iPhone'a bomba özellikler geliyor!

iOS 14.5'le birlikte iPhone kilidinin Apple Watch'la açılması, Apple Fitness+'a AirPlay 2 desteği gibi yeniliklerin olacağı biliniyordu. Fakat bunlar dışında farklı yeni özellikler de var.

iOS 14.5 beta 2'deki yeniliklere göz atacak olursak, PlayStation 5 ve Xbox Series X kontrolcüleri bu güncelleme sonrasında iPhone ve iPad ile uyumlu hale gelirken, gizlilik konusunda önemli bir adım daha atan Apple bir uygulama sizi izlemeye çalıştığında durumu bildirerek onayınızı istiyor.

Podcast ve Haberler uygulamasının tasarımında küçük değişiklikler sunan iOS 14.5, Hatırlatıcı uygulamasını daha işlevsel hale getiriyor. Bunun yanı sıra çift SIM 5G desteği de güncelleme ile birlikte iPhone'lara geliyor.

Siri'nin Apple Müzik yerine Spotify gibi diğer alternatifleri varsayılan uygulama olarak kabul etmesine izin veren güncelleme, Apple Haritalar uygulamasını Waze ile benzer şekilde olayları bildiren bir navigasyon çözümü haline getiriyor.

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