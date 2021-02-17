Efsane kaleci hayatını kaybetti!

Milli Takımımız ve Türk futbolunun efsane kalecilerinden Özcan Arkoç 81 yaşında hayatını kaybetti.



Türkiye Futbol Federasyonu'ndan paylaşılan taziye mesajında, şu ifadeler yer aldı:



"A Milli Takımımız ve Türk futbolunun efsane kalecilerinden Özcan Arkoç'un Almanya'da vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.



9'u A Milli olmak üzere toplam 28 maçta Ay-Yıldızlı formayı giyen Özcan Arkoç, ülkemizde Vefa, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüplerinde oynadı. Avusturya temsilcisi Austria Wien'in ardından Almanya'nın Hamburg takımının forması giyen Arkoç, uzun yıllar ülkemizi Avrupa'da temsil etti ve Hamburg kulübünün teknik direktörlüğünü de yaptı.



Merhum Özcan Arkoç'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, yakınları ve futbol camiasına başsağlığı dileriz"







Özcan Arkoç kimdir?



1939’da Hayrabolu’da doğan Özcan Arkoç, futbol hayatına Vefa Kulübü’nde başladı. 1958 yılında Fenerbahçe’ye, 1962 yılında Beşiktaş’a transfer oldu. 1964-66 yılları arasında Avusturya’nın Wien Takımı’nda kalecilik yapan Arkoç, daha sonra Almanya’nın Hamburger SV Takımı’nda futbol oynadı. 9 kez milli olan Arkoç, Hamburger SV’in teknik direktörlüğünü de yaptı.