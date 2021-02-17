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Buzlanan yolda 15 araç birbirine girdi!

Samsun'da buzlanma sonucu meydana gelen ve 15 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Güncel / 17 Şubat 2021 Çarşamba 21:16
Buzlanan yolda 15 araç birbirine girdi!
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Kaza, saat 18.00 sıralarında Tekkeköy ilçesi Gelemen mevkisinde meydana geldi. Çarşamba'dan Samsun istikametine seyir halinde bulunan ve henüz sürücüsü öğrenilemeyen TIR, kontrolden çıkarak korkuluklara çarptı.



Bu sırada arkasından seyir halinde bulunan bir başka TIR, 4 kamyonet, 1 minibüs ve 8 otomobil de buzlanma sonucu birbirine çarparak durabildi. Kazada, 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulanslarla kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı.

'BUZLANMAYA ÖNLEM ALINMADI'

Kazanın saniyeler içinde gerçekleştiğini söyleyen bir kazazede, 'Buzlanma olacağı hava tahminlerinde günler öncesinden söyleniyor ve uyarılıyor. Buna önlem alınmaması durumu bu hale getirdi. Yazık günah değil mi burada, bu sıkıntının bizlere yaşatılması?' dedi. Kazaya karışan bir başka araç sürücüsü ise, 'Araçlar çok süratli değillerdi aslında. Buzlanma var ve en önde bir kilitlenme olunca herkes birbirine girmeye başladı. Ben öndekine vurdum, arkamdaki geldi bana vurdu. Şu an bırak arabayı, yürümekte bile güçlük çekiyoruz. Geçmiş olsun' dedi.



Kaza sonrası polis ekipleri viyadüğün üzerini trafiğe kapatarak alt yoldan ulaşıma izin verdi. Kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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