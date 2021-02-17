Bakan Koca uyardı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden koronavirüs aşısı dolandırıcıları hakkında açıklamalarda bulundu.



BAKAN KOCA UYARDI!



Ülkemizde aşının sadece Bilim Kurulunca belirlenen öncelik sırasına göre ve herkes için ücretsiz olarak yapıldığını kaydeden Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:



'Vatandaşlarımıza ulaşarak, aşıda öncelikli hale getireceğini iddia ederek para talep eden dolandırıcılar hakkında adli işlem başlatılacaktır. ALO 183'e ihbar edin.'

